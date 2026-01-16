Mercato (Dossier Abdelli) : Angers veut un joueur de l’OM (en pret)

Dans les discussions en cours entre l’Olympique de Marseille et Angers pour Himad Abdelli, le club angevin tente d’élargir le champ des négociations. Selon RMC Sport, le SCO aimerait intégrer Neal Maupay dans l’opération afin de renforcer son secteur offensif.

Dans le cadre des négociations autour de Himad Abdelli, Angers explore des pistes pour compenser un éventuel départ de son milieu offensif. Selon RMC Sport, le SCO aimerait se faire prêter Neal Maupay par l’Olympique de Marseille.

Le club angevin, qui réclame 4 millions d’euros pour libérer Abdelli malgré ses six derniers mois de contrat, cherche à anticiper un possible affaiblissement offensif, d’autant plus qu’un départ de Chérif Sidiki est également envisagé.

Toutefois, toujours d’après RMC Sport, la piste Neal Maupay a très peu de chances d’aboutir. L’OM ne privilégie pas un prêt de son attaquant dans ce dossier, même si Marseille a déjà formulé une offre de 2 millions d’euros plus bonus pour Abdelli et s’est entendu avec le joueur sur un contrat de cinq ans.

Les discussions se poursuivent entre les deux clubs, mais sans avancée concrète à ce stade sur un éventuel prêt de Maupay.