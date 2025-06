Mercato : Dugarry refroidit la Pogbamania !

L’annonce de l’arrivée imminente de Paul Pogba à l’AS Monaco n’en finit plus d’alimenter les débats dans le paysage médiatique du football français. Libre depuis la fin de son aventure avec la Juventus, l’international tricolore de 32 ans s’apprête à relever un nouveau défi en Ligue 1, avec en ligne de mire un retour au plus haut niveau. Une perspective qui suscite un grand enthousiasme… mais pas chez tout le monde.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry a livré un avis tranché sur l’engouement autour du retour de “La Pioche”. L’ancien attaquant et champion du monde 1998 s’est montré sceptique, voire agacé, par le discours entourant Pogba : « Je trouve ça tellement ridicule. Que tout le monde soit enthousiaste devant le retour de Pogba, c’est logique. Ça a été un immense joueur, qui a marqué sa génération et le football français. J’ai kiffé ce garçon. Mais quand je lis que son objectif, c’est la Coupe du monde… C’est précipité. »

Pour Dugarry, le milieu de terrain a encore tout à prouver après des années minées par les blessures et les absences prolongées : « Personne ne sait ce que vaut Pogba aujourd’hui, combien de temps il va falloir pour qu’il retrouve son niveau et combien de temps il va jouer sans se blesser. […] Ça fait deux ans qu’il n’a pas joué. Et même quatre ans qu’il n’a pas retrouvé son véritable niveau… »

Une sortie musclée qui dépasse le simple cadre de Monaco. Car si l’OM espérait que le retour de Pogba relèverait un peu le standing général de la Ligue 1, notamment en vue d’un renouveau de compétitivité nationale, la prudence de Dugarry fait écho à une réalité que Marseille connaît bien : l’exigence du haut niveau ne pardonne rien.

L’OM, engagé dans un nouveau cycle avec Roberto De Zerbi, sait combien il est risqué de miser sur des noms plus que sur des garanties sportives. La méfiance affichée par Dugarry pourrait donc aussi servir de piqûre de rappel au club phocéen, qui garde un œil attentif sur le mercato et l’équilibre de ses investissements.