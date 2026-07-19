Mercato : Encore un départ important et gros cheque à venir pour l’OM ?

Passée à côté de Mason Greenwood, finalement parti à Fenerbahçe, l’AS Rome poursuit sa reconstruction offensive. Selon plusieurs médias italiens, le club de Gian Piero Gasperini pourrait accélérer sur plusieurs dossiers grâce à la vente de Manu Koné.

Le milieu de terrain français, recruté pour environ 20 millions d’euros, pourrait être cédé contre au moins 50 millions d’euros. Une opération qui permettrait à la Roma de dégager une importante plus-value et de répondre aux contraintes financières imposées par l’UEFA.

Cette rentrée d’argent pourrait rapidement être réinvestie sur le marché des transferts. Pour remplacer Koné au milieu de terrain, Quinten Timber figure parmi les pistes privilégiées. L’international néerlandais serait considéré comme une solution plus abordable que d’autres profils suivis par les Giallorossi, comme Lamine Camara ou Alan Varela.

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Mais le dossier qui intéressera surtout les supporters de l’OM concerne Crysencio Summerville. Après avoir échoué à recruter Mason Greenwood, la Roma a fait de l’ailier de West Ham l’une de ses priorités. Selon la presse italienne, le Néerlandais aurait déjà trouvé un accord avec le club romain après avoir revu ses exigences salariales à la baisse.

Reste désormais à convaincre West Ham, dont la clause libératoire de Summerville est fixée à 45 millions d’euros jusqu’au 21 juillet. L’éventuelle vente de Manu Koné pourrait justement offrir à la Roma les moyens financiers nécessaires pour accélérer ce dossier.

Quelques jours après avoir vu Greenwood lui échapper, le club italien espère donc relancer son mercato grâce à un important effet domino.

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