Mercato entraîneurs : Tottenham mise sur Tudor ET… De Zerbi ?

La piste Igor Tudor se referme définitivement pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur de l’OM s’est engagé avec Tottenham en tant qu’entraîneur intérimaire, dans le cadre d’un contrat de courte durée valable uniquement jusqu’au mois de juin, sans option de prolongation.

Cette signature met fin aux spéculations autour d’un éventuel retour de Tudor à Marseille après le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien croate a choisi une mission ciblée en Premier League, avec l’objectif de stabiliser les Spurs sur la fin de saison, sans s’inscrire dans un projet à long terme.

Toujours selon Fabrizio Romano, Tottenham travaille déjà sur l’avenir. Le club londonien aurait identifié Roberto De Zerbi comme l’une des priorités pour la saison prochaine, aux côtés de Mauricio Pochettino. Un signal fort qui confirme l’attractivité intacte de l’ancien coach marseillais sur le marché européen, malgré son départ récent de l’OM.

Pour Marseille, cette information clarifie le paysage : Igor Tudor ne reviendra pas, tandis que De Zerbi pourrait rapidement rebondir à l’étranger. Une donnée importante alors que l’OM poursuit activement sa réflexion pour stabiliser son banc et préparer la suite du projet sportif. Habib Beye est toujours en pole position pour devenir le prochain entraineur de l’OM.