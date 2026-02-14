Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato entraîneurs : Tottenham mise sur Tudor ET… De Zerbi ?
OM Actualités

Mercato entraîneurs : Tottenham mise sur Tudor ET… De Zerbi ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Igor TUDOR (Entraineur Marseille OM) during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique de Marseille and Football Club de Lorient at Orange Velodrome on January 14, 2023 in Marseille, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

La piste Igor Tudor se referme définitivement pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien entraîneur de l’OM s’est engagé avec Tottenham en tant qu’entraîneur intérimaire, dans le cadre d’un contrat de courte durée valable uniquement jusqu’au mois de juin, sans option de prolongation.

Cette signature met fin aux spéculations autour d’un éventuel retour de Tudor à Marseille après le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien croate a choisi une mission ciblée en Premier League, avec l’objectif de stabiliser les Spurs sur la fin de saison, sans s’inscrire dans un projet à long terme.

Toujours selon Fabrizio Romano, Tottenham travaille déjà sur l’avenir. Le club londonien aurait identifié Roberto De Zerbi comme l’une des priorités pour la saison prochaine, aux côtés de Mauricio Pochettino. Un signal fort qui confirme l’attractivité intacte de l’ancien coach marseillais sur le marché européen, malgré son départ récent de l’OM.

Pour Marseille, cette information clarifie le paysage : Igor Tudor ne reviendra pas, tandis que De Zerbi pourrait rapidement rebondir à l’étranger. Une donnée importante alors que l’OM poursuit activement sa réflexion pour stabiliser son banc et préparer la suite du projet sportif. Habib Beye est toujours en pole position pour devenir le prochain entraineur de l’OM.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823