Mercato ex OM : à 40 ans, Gignac veut encore jouer…

En fin de contrat avec les Tigres, André-Pierre Gignac n’envisage pas encore de mettre un terme à sa carrière. L’ancien attaquant de l’OM souhaite continuer à jouer malgré ses 40 ans.

Alors que de nombreux joueurs raccrochent les crampons bien avant cet âge, André-Pierre Gignac ne semble pas prêt à tourner la page. Arrivé au terme de son contrat avec les Tigres UANL, l’ancien buteur marseillais conserve l’envie de poursuivre sa carrière de footballeur professionnel.

Installé au Mexique depuis plus d’une décennie, l’attaquant français reste animé par la compétition et ne considère pas encore la retraite comme une option immédiate. Malgré le poids des années, il estime toujours avoir les ressources nécessaires pour évoluer au plus haut niveau.

Une passion toujours intacte

À 40 ans, Gignac continue de s’entretenir avec le même sérieux qui a marqué l’ensemble de sa carrière. Son objectif est clair : prolonger l’aventure sur les terrains aussi longtemps que son corps lui permettra de rester performant.

Devenu une véritable légende des Tigres, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne manque pas de sollicitations ni de soutien auprès des supporters mexicains. Son expérience et son statut en font encore un élément respecté dans le paysage footballistique local.

Même si son avenir n’est pas encore totalement défini, une chose semble certaine : André-Pierre Gignac n’a pas l’intention de dire stop cet été. L’ancien international français veut continuer à profiter de sa passion et repousser encore un peu l’échéance de la retraite.