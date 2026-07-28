Mercato ex OM : à 41 ans, Valbuena se lance un nouveau défi !

À 41 ans, Mathieu Valbuena n’a toujours pas décidé de raccrocher les crampons. L’ancien milieu offensif de l’OM va poursuivre sa carrière à Malte, où il s’apprête à relever un nouveau défi avec Santa Lucia, pensionnaire de deuxième division. Une nouvelle aventure qui témoigne de la longévité exceptionnelle de l’ancien international français, toujours animé par la même passion du football.

Mathieu Valbuena poursuit l’aventure à 41 ans

Le temps semble avoir peu d’emprise sur Mathieu Valbuena. À 41 ans, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille va s’engager avec Santa Lucia, club évoluant en deuxième division maltaise. Selon les informations disponibles, le milieu offensif va signer un contrat d’une saison, assorti d’une année supplémentaire en option. Cette dernière sera activée en fonction du nombre de rencontres disputées.

Libre depuis la fin de son passage avec la réserve de l’Olympiakos, en deuxième division grecque, Valbuena ne s’attendait pas à recevoir une telle proposition. Lors de cet exercice, l’ancien Marseillais avait disputé 11 matches, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives.

Pour finaliser son arrivée, le joueur s’est rendu à Malte ce dimanche en jet privé afin de signer son contrat. L’offre formulée par Santa Lucia comprendrait un salaire et des conditions particulièrement attractifs au regard de son âge et du niveau de la compétition.

Un nouveau challenge alors qu’il envisageait la retraite

Avant cette opportunité, Mathieu Valbuena envisageait pourtant un tout autre scénario. Installé en Grèce, où il a ouvert son académie il y a deux ans, l’ancien international français pensait mettre un terme à sa carrière à Athènes.

Mais cette proposition venue de Malte a changé ses plans. Santa Lucia, petite commune d’environ 3 000 habitants, nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir. Le club souhaite retrouver l’élite du football maltais, quittée en juin 2024, et compte sur l’expérience de l’ancien meneur de jeu de l’OM pour accompagner cette quête de promotion.

Une passion du football toujours intacte

Quelques mois plus tôt, à l’été 2024, alors qu’il revenait en Grèce sous les couleurs d’Athènes Kallithea, Mathieu Valbuena expliquait déjà pourquoi il poursuivait sa carrière malgré les années.

« L’âge, c’est juste un chiffre. Le plaisir, le physique et le mental sont encore là. J’ai toujours ce petit truc, cette adrénaline d’avant match, alors je prolonge le plaisir au maximum. Quand je n’apporterai plus rien sur un terrain, là, je m’arrêterai. »

Cette déclaration résume parfaitement l’état d’esprit de celui qui compte 52 sélections et 8 buts avec l’équipe de France. Malgré les saisons qui passent, Valbuena estime toujours pouvoir apporter son expérience et sa qualité technique.

L’ancien de l’OM veut encore repousser ses limites

Figure appréciée des supporters de l’OM, Mathieu Valbuena ajoute ainsi un nouveau chapitre à une carrière déjà riche, marquée par des passages en France, en Russie, en Turquie, en Grèce, à Chypre et désormais à Malte.

Avec Santa Lucia, l’objectif est clairement identifié : contribuer à la remontée du club en première division maltaise. À 41 ans, Valbuena démontre une nouvelle fois que sa motivation reste intacte. Tant que le plaisir est présent et qu’il estime pouvoir être utile sur le terrain, l’ancien Marseillais entend continuer à jouer, fidèle à la philosophie qu’il affiche depuis plusieurs saisons.