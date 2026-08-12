Mercato ex OM : Amar Dedić vers un gros transfert en PL selon Fabrizio Romano !

Ancien et éphémère latéral de l’OM, Amar Dedić est au centre de discussions entre Newcastle et Benfica, selon Fabrizio Romano. Le club anglais aurait ouvert des négociations pour recruter le défenseur bosnien de 23 ans.

Dedić serait enthousiaste à l’idée de rejoindre Newcastle, une piste également validée par Matthias Jaissle.

Newcastle négocie avec Benfica

Le dossier Amar Dedić s’accélère. Selon Fabrizio Romano, Newcastle a entamé des discussions directement avec Benfica pour le recrutement du latéral de 23 ans.

« Newcastle est en discussions club contre club avec Benfica pour l’arrière latéral de 23 ans Amar Dedić. Les négociations ont commencé aujourd’hui », a indiqué le journaliste.

Aucun accord définitif n’est toutefois annoncé à ce stade. Fabrizio Romano précise simplement que les négociations sont en cours.

🚨⚪️⚫️ Newcastle are in club to club talks with Benfica for 23 year old fullback Amar Dedić. Negotiations started today and Dedić is keen on #NUFC move, also approved as target by Matthias Jaissle. Deal on – follows @samc_reports today. pic.twitter.com/X9xtyAnxOl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Dedić intéressé par Newcastle

Le défenseur bosnien serait favorable à l’idée de rejoindre les Magpies. « Dedić est enthousiaste à l’idée d’un transfert vers NUFC », affirme Fabrizio Romano.

La piste aurait également reçu l’approbation de Matthias Jaissle, ce qui confirme l’intérêt de Newcastle pour le joueur.

Un ancien joueur de l’OM

Amar Dedić a porté le maillot marseillais en 2025 après son arrivée du RB Salzbourg. Son passage à Marseille aura cependant été bref. Le joueur a ensuite rejoint Benfica, où il évolue actuellement.

Un transfert à Newcastle constituerait donc une nouvelle étape dans la carrière du latéral bosnien. Pour l’instant, aucune officialisation n’est intervenue : Newcastle et Benfica doivent encore trouver un accord.