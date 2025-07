Mercato ex OM : André Ayew en Ligue 2 ?

Libre depuis la fin de son contrat avec Le Havre (Ligue 1), André Ayew, 35 ans, est ciblé par l’AC Ajaccio, pensionnaire de Ligue 2. Selon Africafoot, le club corse a transmis une offre concrète pour intégrer l’international ghanéen à un projet ambitieux. Ayew, recordman des sélections avec le Ghana, pourrait ainsi relever un dernier défi en France.

Ajaccio a officialisé son intérêt pour André Ayew

D’après les informations de Africafoot, des contacts directs ont été noués entre l’AC Ajaccio et l’agence Wasserman, qui représente André Ayew. Le club corse aurait proposé un contrat d’un an, assorti d’une option pour une deuxième saison. Ayew serait ouvert à la proposition, à condition que ses exigences salariales et autres clauses contractuelles soient respectées.

Une carrière riche au service de l’expérience ajaccienne

Âgé de 35 ans, André Ayew sort d’une saison 2024-2025 au Havre, où il a disputé 28 matchs, inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, contribuant au maintien du club en Ligue 1. Il est également le joueur le plus capé de l’histoire du Ghana, avec 120 sélections, 24 buts et 6 passes décisives.

Formé à l’Olympique de Marseille, Ayew a joué 209 matchs pour 60 buts, remportant plusieurs titres entre 2006 et 2015. Il a ensuite évolué en Premier League, en Turquie et au Qatar, apportant son expérience dans des championnats exigeants.

Un dernier challenge sportif et familial

À ce stade de sa carrière, André Ayew pourrait trouver à Ajaccio un projet à la fois sportif et humain. Le club corse lui proposerait un rôle de leader, dans un effectif qui vise la remontée en Ligue 1. De plus, un retour dans le Sud de la France lui permettrait de rester proche de sa famille, un élément non négligeable dans sa décision (source : Africafoot).