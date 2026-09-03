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Mercato ex OM : Arthur Vermeeren, retour aux sources ?

Par La Redaction FCM -

Ancien milieu de terrain de l’OM, Arthur Vermeeren pourrait rapidement retrouver la Belgique. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le joueur passe actuellement sa visite médicale au Royal Antwerp FC.

Le dossier serait désormais très avancé. Les deux clubs finalisent les derniers détails afin de permettre le retour du milieu belge à Antwerp.

Sacha Tavolieri précise :

« Arthur Vermeeren est actuellement au Royal Antwerp FC où il passe des tests médicaux. Les clubs finalisent les derniers détails pour assurer le retour du Belge. Le RAFC a toujours été le choix préféré de Vermeeren, devançant la concurrence de RB Salzburg. »

 

 

Le Royal Antwerp FC aurait donc toujours été la priorité du joueur, malgré l’intérêt du RB Salzburg.

Sauf retournement de situation, Vermeeren devrait ainsi retrouver un club qu’il connaît bien, avec l’objectif de relancer sa carrière après son passage à Marseille.

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