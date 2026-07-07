Mercato ex OM : Bamba Dieng tout proche de rebondir…

Libre depuis la fin de son contrat avec Lorient, Bamba Dieng se rapproche d’un nouveau défi. Selon les informations de Matteo Moretto, l’ancien attaquant de l’OM est en passe de rejoindre Al-Shabab. Un accord porterait sur un contrat de trois saisons, même si quelques étapes restent encore à franchir avant une officialisation.

Bamba Dieng vers un contrat de trois ans avec Al-Shabab

Actualización sobre Bamba Dieng y Al-Shabab. En las próximas horas tendrá lugar una reunión importante para seguir adelante con el traspaso. Es necesario que la Saudi Pro League dé luz verde definitiva al presupuesto. https://t.co/YXUxUUa6Js — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 7, 2026



L’avenir de Bamba Dieng pourrait rapidement s’écrire en Arabie saoudite. D’après Matteo Moretto, l’international sénégalais est sur le point de signer avec Al-Shabab. Le journaliste indique qu’un contrat de trois ans attend l’ancien Marseillais et que le dossier est désormais bien avancé.

Arrivé à l’OM en 2020, Dieng avait quitté Marseille à l’été 2023 pour rejoindre Lorient. Après deux saisons en Bretagne, son contrat est arrivé à son terme, le laissant libre de s’engager avec le club de son choix durant ce mercato estival.

Une dernière validation attendue

Selon Matteo Moretto, une réunion importante doit se tenir dans les prochaines heures afin de faire progresser définitivement le dossier. Le journaliste précise toutefois qu’un dernier élément reste indispensable avant de finaliser l’opération.

Toujours d’après cette même source, la Saudi Pro League doit encore donner son feu vert définitif concernant le budget de l’opération. Cette validation constitue la dernière étape avant la conclusion du transfert.

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À ce stade, aucune officialisation n’a encore été annoncée par Al-Shabab ou par le joueur.