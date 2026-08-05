Mercato ex OM : Benjamin Pavard poussé dehors… il refuse deux clubs !

De retour à l’Inter Milan après son prêt à l’OM, Benjamin Pavard pourrait déjà être poussé vers la sortie. Le défenseur français aurait refusé les approches de Benfica et de Galatasaray, tandis qu’une piste menant à Al-Ittihad est évoquée. Son avenir pourrait avoir des conséquences sur le mercato estival des Nerazzurri et sur le dossier Moussa Diaby.

Benjamin Pavard ne serait plus dans les plans de l’Inter

L’avenir de Benjamin Pavard pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre du mercato de l’Inter Milan. Revenu en Italie après son passage en prêt à l’Olympique de Marseille, le défenseur français ne semble pas assuré de conserver une place importante dans l’effectif dirigé par Cristian Chivu.

Selon les informations publiées par Tuttosport, l’Inter avance sur la piste de Cristian Romero, le défenseur de Tottenham. Le club lombard chercherait donc à réorganiser son secteur défensif et pourrait avoir besoin de libérer une place ainsi qu’une partie de sa masse salariale.

Dans ce contexte, le départ de Benjamin Pavard est envisagé par la presse italienne. Le champion du monde 2018 possède encore une expérience importante au plus haut niveau, mais sa situation pourrait évoluer en fonction des mouvements réalisés par les Nerazzurri au cours des prochaines semaines.

Benfica et Galatasaray auraient essuyé un refus

Deux clubs européens auraient déjà tenté de profiter de cette situation. D’après Tuttosport, Benfica et Galatasaray se seraient renseignés sur la possibilité de recruter l’ancien joueur de l’OM.

Toutefois, Benjamin Pavard aurait repoussé les avances des deux formations. Aucun motif précis n’a été communiqué concernant ces refus. Ces décisions pourraient traduire la volonté du défenseur de privilégier un autre projet sportif ou de prendre le temps d’étudier les différentes options disponibles.

La situation reste donc ouverte. À ce stade, aucun transfert n’a été officialisé et l’international français demeure sous contrat avec l’Inter Milan.

Al-Ittihad, une piste liée au dossier Moussa Diaby ?

La presse italienne évoque également un intérêt venu d’Arabie saoudite. Al-Ittihad, où évolue notamment Moussa Diaby, pourrait représenter une nouvelle possibilité pour Benjamin Pavard.

Cette piste pourrait présenter un intérêt particulier pour l’Inter. Le club italien souhaiterait recruter Moussa Diaby et pourrait chercher à construire une opération permettant de faciliter les discussions avec la formation saoudienne. Le départ de Pavard permettrait également aux Nerazzurri d’alléger leur masse salariale.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été annoncée et la position du joueur reste à préciser. Tuttosport indique que le défenseur français devrait encore être convaincu par la perspective d’un départ vers le championnat saoudien.