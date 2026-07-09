Mercato ex OM : Bilal Nadir en Bundesliga ?

Le milieu de terrain offensif marocain a quitté l’Olympique de Marseille libre le 30 juin dernier, et avait adressé un message plein d’émotion dédié à la ville de Marseille et à l’amour des supporters, qu’il a reçu dès son arrivée et tout au long de ses 5 années passées au club.

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Un joueur au rendement frustrant…

Particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi et son staff lors de leur passage à l’OM, Bilal Nadir avait su rendre cette confiance avec, notamment, son premier but en professionnel sous la tunique olympienne lors de la victoire 5-1 des Marseillais face au Havre, le 5 janvier 2025. Cette première réalisation venait récompenser des mois de travail et de courage, lui qui avait connu la pire blessure pour un sportif de haut niveau : une rupture des ligaments croisés en janvier 2024 face à Rennes, en Coupe de France…

S’il avait la confiance de l’entraîneur italien, Bilal Nadir peinait à convertir ses belles prestations en statistiques flamboyantes. Pouvant évoluer au milieu de terrain mais aussi en numéro 10 excentré, le joueur formé à l’OGC Nice a dû faire face à la concurrence d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg, deux joueurs quasiment indéboulonnables dans le système mis en place par Roberto De Zerbi.

Malgré des prestations encourageantes et des rentrées appréciées pour sa combativité sur le terrain, Bilal Nadir n’a cependant pas eu un rendement satisfaisant et a peu à peu disparu des plans de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye… Une des dernières images qui a capté l’attention sur la fin d’aventure de Bilal Nadir à l’OM est celle de son exclusion naïve face au FC Nantes, lors de la défaite de l’OM 0-2 au Vélodrome, le 4 janvier 2026. Un véritable tournant dans la saison marseillaise, avec des joueurs qui ont ensuite été dans l’incapacité de relever la tête…

Bilal Nadir convoité par deux clubs allemands…

Libre de s’engager où il le souhaite depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Bilal Nadir intéresse plusieurs clubs en Europe. Selon le média Fusseball Daten, relayé par FootMarseille, Stuttgart et de Francfort sont les deux principales écuries de Bundesliga séduites par le profil du milieu marocain. Sa situation contractuelle est vue comme une opportunité d’économiser les 10 à 15 M€ d’indemnités de transfert que l’OM aurait pu percevoir en le vendant.

Entre Stuttgart et Francfort, deux clubs habitués à jouer les rôles d’outsiders en Bundesliga, Bilal Nadir aurait l’opportunité de relancer sa carrière dans un championnat réputé pour offrir du temps de jeu aux jeunes talents et valoriser les profils techniques. Un nouveau championnat qui pourrait lui permettre de retrouver la confiance et la régularité qui lui ont parfois fait défaut sous le maillot marseillais.

Paul Laffisse