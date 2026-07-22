Mercato ex OM : Bilal Nadir signe en Bundesliga !

Parti libre de l’Olympique de Marseille cet été, Bilal Nadir ne devrait pas rester longtemps sans club. Le jeune milieu franco-marocain aurait déjà trouvé un point de chute, du côté d’Hambourg (Bundesliga).

Un pur produit formé loin de Marseille

Né le 28 novembre 2003, Bilal Nadir n’est pas un enfant de la Canebière : c’est à l’OGC Nice qu’il a fait ses classes, jusqu’en juin 2021, avant de rejoindre l’OM. Gaucher, capable d’évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu, le joueur avait dû patienter avant de s’imposer, freiné notamment par une grave blessure au genou contractée en janvier 2024 lors d’un tour de Coupe de France contre le Stade Rennais, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant près d’un an et lui avait fait manquer les Jeux olympiques 2024, où le Maroc avait décroché le bronze.

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Revenu de blessure fin 2024, il avait inscrit son tout premier but professionnel le 5 janvier 2025 face au Havre, avant de prolonger avec l’OM jusqu’en 2026. Sa double nationalité franco-marocaine lui avait aussi valu deux sélections en équipe de France U16, avant d’être appelé par Walid Regragui en mars 2025 pour deux matchs éliminatoires de la Coupe du monde avec le Maroc.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison, Nadir était dans la rotation d’effectif : une trentaine de matchs toutes compétitions confondues, entre titularisations marquantes et entrées fréquentes en fin de rencontre, pour un but et plusieurs passes décisives. Un rôle de rotation qui n’a toutefois pas suffi à le convaincre de prolonger l’aventure marseillaise. Arrivé en fin de contrat, le milieu de terrain a fait le choix de partir libre, une décision annoncée il y a plusieurs semaines déjà.

Hambourg rafle la mise

L’intérêt de la Bundesliga pour le joueur ne datait pas d’hier : dès le début du mois de juin, plusieurs clubs allemands avaient identifié en lui un profil correspondant aux exigences du championnat. Et c’est finalement Hambourg qui aurait obtenu l’accord du joueur, selon des informations relayées par Sky Germany. Un contrat courant jusqu’en 2029 aurait été trouvé entre les deux parties, la visite médicale étant même évoquée pour ce mercredi.

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Cette arrivée s’inscrirait dans une stratégie de recrutement offensive du club hanséatique, fraîchement maintenu en Bundesliga après son retour dans l’élite. Hambourg a déjà officialisé l’arrivée libre de l’attaquant zambien Patson Daka en provenance de Leicester, tout en levant l’option d’achat du Rennais Albert Grønbæk, prêté la saison passée. Le club a également muscl son entrejeu avec la signature de Martin Adeline, en provenance de Troyes, pour un montant avoisinant les 4 millions d’euros.

Bilal Nadir viendrait ainsi compléter cette première salve de renforts, avec l’ambition de relancer définitivement sa jeune carrière outre-Rhin, loin de la pression marseillaise et des blessures qui ont freiné son ascension.

Paul Laffisse