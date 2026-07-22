Mercato Ex OM : ça se confirme pour Dieng !

Libre depuis la fin de son aventure au FC Lorient, Bamba Dieng est tout proche de retrouver un club. Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille devrait poursuivre sa carrière en Turquie, sous les couleurs d’Amed SK.

Auteur d’une saison remarquée avec Lorient, Bamba Dieng a retrouvé des couleurs après plusieurs années plus compliquées. L’international sénégalais a inscrit 16 buts en 26 rencontres, contribuant largement aux performances du club breton.

Libre de tout contrat cet été, l’ancien Olympien disposait de plusieurs options pour la suite de sa carrière. Toujours selon Matteo Moretto, il devrait finalement s’engager avec Amed SK, club promu en Süper Lig.

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Une piste en Arabie saoudite finalement abandonnée

Avant de se rapprocher du club turc, Bamba Dieng semblait pourtant se diriger vers Al-Shabab. Le dossier n’a finalement pas abouti après l’interruption des discussions avec le club saoudien.

Amed SK aurait alors rapidement accéléré pour convaincre l’attaquant de 26 ans. Il ne resterait désormais que quelques détails à régler avant l’officialisation de son arrivée.

Un passage contrasté à Marseille

Arrivé à l’OM en 2021 en provenance de Diambars FC, Bamba Dieng avait montré de belles promesses sous les couleurs marseillaises. L’attaquant sénégalais avait disputé 54 matchs avec l’équipe première, inscrivant 11 buts avant son départ vers le FC Lorient en 2023.

À 26 ans, il s’apprête désormais à découvrir un nouveau championnat avec l’ambition de confirmer sa belle saison réalisée en Ligue 1 et de s’imposer en Turquie.