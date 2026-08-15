Mercato ex OM: ça se conforme pour Dedić !

Amar Dedić se rapproche d’un départ de Benfica pour rejoindre Newcastle. Selon Fabrizio Romano, le club anglais est sur le point de finaliser l’opération pour l’ancien joueur prêté à l’OM, avec une nouvelle série de discussions programmée.





Newcastle avance fortement pour Dedić

Le dossier Amar Dedić est entré dans sa phase finale. D’après les informations de Fabrizio Romano, Newcastle s’apprête à conclure prochainement un accord avec Benfica pour le latéral bosnien.

Une nouvelle série de discussions est programmée afin de finaliser l’opération entre les deux clubs.

Du côté du joueur, les choses seraient déjà réglées. Toujours selon Fabrizio Romano, tout est convenu avec Amar Dedić, qui se rapproche donc d’une arrivée en Premier League.

Le latéral doit devenir un nouveau renfort pour l’équipe dirigée par Matthias Jaissle.

Un ancien visage bien connu à Marseille

Le nom de Dedić reste familier aux supporters de l’OM, puisqu’il avait été prêté au club marseillais avant de poursuivre sa carrière loin de la Ligue 1.

Son profil reste celui d’un latéral capable d’apporter de la vitesse et de l’activité dans son couloir, ce qui explique l’intérêt de Newcastle.

À ce stade, Fabrizio Romano évoque une opération proche d’être conclue, mais pas encore officiellement finalisée. Les prochaines discussions doivent permettre de boucler les derniers détails avec Benfica.

Si aucun obstacle ne survient, Amar Dedić devrait donc découvrir la Premier League sous les couleurs de Newcastle dans les prochains jours.