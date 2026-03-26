Mercato ex OM : ça se précise pour ce gros transfert d’Iliman Ndiaye !

L’ancien joueur de l’OM Iliman Ndiaye se retrouve au cœur des spéculations en Angleterre. Selon Sky Sport, Manchester United s’intéresse de près au profil de l’attaquant sénégalais en vue du prochain mercato. Une piste qui illustre la volonté des Red Devils de renforcer leur secteur offensif.

Une cible identifiée pour renforcer l’attaque mancunienne

Passé par l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye continue d’attirer les regards outre-Manche. D’après les informations de Sky Sport, Manchester United a inscrit l’international sénégalais sur sa liste de recrues potentielles pour l’été prochain. Le club anglais souhaite densifier son attaque dans l’optique de retrouver les compétitions européennes.

Le profil de Iliman Ndiaye, capable d’évoluer sur l’aile gauche ou en soutien de l’attaquant, correspond aux besoins identifiés par le staff mancunien. Sa polyvalence et sa capacité à éliminer dans les petits espaces constituent des atouts recherchés pour apporter davantage de créativité offensive.

Une concurrence déjà identifiée sur le dossier

Dans ce dossier, Manchester United ne se limite pas à un seul nom. Toujours selon Sky Sport, les dirigeants étudient plusieurs pistes offensives, parmi lesquelles Yan Diomandé et Lewis Hall. Cette stratégie s’inscrit dans une volonté globale de bâtir un effectif plus compétitif et plus profond.

Pour Iliman Ndiaye, cette attention venue d’un club de premier plan confirme son attractivité sur le marché. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille reste ainsi un profil surveillé à l’approche du mercato estival, dans un contexte où plusieurs clubs européens cherchent à se renforcer offensivement.