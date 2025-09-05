Mercato ex OM : C’est officiel pour Bennacer !

Après un passage discret à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer vient de trouver un nouveau point de chute. L’international algérien est officiellement prêté au Dinamo Zagreb, une opération confirmée ce vendredi par le club croate.

Un passage mitigé à Marseille

Arrivé sur la Canebière lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, Bennacer n’a pas réussi à convaincre les dirigeants marseillais. Malgré quelques titularisations, le milieu de terrain n’a pas pesé suffisamment dans l’entrejeu pour que l’OM décide de lever son option d’achat auprès de l’AC Milan. Ce retour manqué a scellé son avenir en Italie, où les Rossoneri ne comptaient plus vraiment sur lui.

Le club lombard cherchait donc une porte de sortie dans un marché estival encore ouvert dans certains championnats. L’opportunité est venue de Croatie, avec un Dinamo Zagreb désireux de renforcer son milieu avant une saison européenne importante.

Le Dinamo Zagreb officialise l’arrivée de Bennacer

Le Dinamo Zagreb a confirmé l’arrivée de Bennacer sous forme de prêt avec option d’achat. Une opération qui pourrait permettre au joueur de relancer sa carrière après des mois compliqués. Le club croate disputera cette saison la Ligue Europa, où il croisera notamment le LOSC le 27 novembre prochain.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo! Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025



Pour Bennacer, ce nouveau défi représente une chance de retrouver du temps de jeu et de la confiance, loin de la pression de la Serie A et de la Ligue 1. Pour l’OM, cette sortie marque la fin d’un épisode qui n’aura pas vraiment laissé de traces sportives. À Zagreb, l’Algérien aura l’occasion de démontrer qu’il peut encore évoluer au haut niveau et convaincre son nouveau club de lever son option d’achat. Un pari qui pourrait relancer une carrière freinée ces derniers mois.