Mercato ex OM : C’est officiel pour Igor Tudor !

Six semaines seulement après son arrivée, Igor Tudor quitte déjà Tottenham. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à redresser un club en grande difficulté en Premier League.

Arrivé le 14 février sur le banc des Spurs, Igor Tudor n’est plus l’entraîneur de Tottenham Hotspur. Le club londonien a officialisé ce dimanche une séparation « d’un commun accord », mettant fin à une expérience particulièrement courte pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Une situation sportive critique pour Tottenham

Le passage de Igor Tudor en Angleterre s’achève sur un bilan très insuffisant. En cinq matchs de Premier League, Tottenham n’a pris qu’un seul point, plongeant le club à la 17e place, première position de relégable, à sept journées de la fin du championnat.

Dans un contexte d’urgence sportive, cette série de mauvais résultats n’a pas permis à l’ancien entraîneur de l’OM d’imposer ses principes de jeu ni d’enrayer la dynamique négative. Le club londonien a donc rapidement tranché, préférant acter une séparation rapide plutôt que de prolonger une situation instable.

Un communiqué officiel sans ambiguïté

Dans son communiqué, Tottenham précise : « Nous pouvons confirmer qu’il a été convenu mutuellement que l’entraîneur-chef Igor Tudor quitte le club avec effet immédiat. Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci ont également quitté leurs rôles respectifs […] Nous remercions Igor […] pour leurs efforts au cours des six dernières semaines […] ».

Le club souligne également la situation personnelle difficile traversée par Igor Tudor, évoquant un deuil récent et lui adressant son soutien.

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023, Igor Tudor avait marqué la Ligue 1 par son style intense et exigeant. Cette expérience express en Premier League contraste fortement avec son passage réussi sur le banc marseillais, où il avait qualifié le club pour la Ligue des champions.