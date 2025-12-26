Mercato ex OM : Cet ancien DS revient en L1 ?

Le FC Lorient s’apprête à engager une profonde réorganisation interne avec l’arrivée imminente d’un nouvel actionnaire majoritaire. Dans ce contexte, le nom de Julien Fournier, ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille et de l’OGC Nice, circule avec insistance pour occuper un rôle central au sein du club breton. Une évolution suivie de près à Marseille, compte tenu du passé du dirigeant et des dossiers en cours entre les deux clubs.

Lorient entre dans une nouvelle ère structurelle

Le changement d’actionnaire majoritaire du FC Lorient doit devenir pleinement effectif dans les prochains jours, avec la prise de contrôle du consortium Black Knight Football and Entertainment, également propriétaire de Bournemouth. Cette nouvelle gouvernance souhaite rapidement remodeler l’organigramme du club morbihannais afin de poser les bases d’un nouveau cycle sportif et économique.

Dans cette phase de transition, plusieurs ajustements sont attendus au sein de la direction. L’objectif affiché est de structurer davantage la politique sportive, dans un contexte où le club ambitionne de se repositionner durablement dans le paysage du football français.

Julien Fournier pressenti pour diriger le projet sportif

Selon les informations disponibles, Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice entre 2011 et 2022, est en discussions avancées avec le FC Lorient pour occuper un poste stratégique, possiblement celui de directeur du football. Son profil expérimenté, sa connaissance approfondie de la Ligue 1 et son réseau dans le football français constituent des atouts majeurs pour les nouveaux décideurs.

Avant d’avancer sur cette piste, Lorient avait étudié une autre option, celle d’un duo composé de Laurent Prud’homme et de David Friio, tous deux passés par l’Olympique Lyonnais. Cette hypothèse a finalement été écartée, ouvrant la voie à une arrivée de Julien Fournier en tant que responsable unique du secteur sportif.

Un dossier observé de près à l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, ce possible retour de Julien Fournier en Ligue 1 n’est pas anodin. Le dirigeant a occupé le poste de directeur administratif et financier de l’OM entre 2005 et 2009, sous la présidence de Pape Diouf. Par la suite, ses passages à Nice ont donné lieu à plusieurs négociations marquantes avec les dirigeants marseillais, notamment lors des dossiers Jordan Ayew en 2012 et Mario Balotelli à l’été 2018, épisodes largement documentés à l’époque.

Sur le plan strictement sportif, des échanges entre Lorient et l’OM sont déjà programmés. Bamo Méïté, actuellement prêté au club breton avec une option d’achat, reste sous contrat avec Marseille pour encore deux saisons. L’évolution de ce dossier pourrait constituer l’un des premiers points de contact concrets entre les deux institutions si Julien Fournier venait à être officiellement nommé.