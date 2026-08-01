Mercato ex OM : changement de cap pour Marcelino !

Libre depuis son départ de Villarreal en mai, Marcelino pourrait rapidement retrouver un banc. L’ancien entraîneur de l’OM serait proche de s’engager avec Al-Ahli, l’un des clubs les plus ambitieux de la Saudi Pro League. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, un accord aurait été trouvé pour succéder à Matthias Jaissle.

Marcelino en passe de rejoindre Al-Ahli

L’avenir de Marcelino pourrait bientôt s’écrire en Arabie saoudite. Sans club depuis son départ de Villarreal en mai, l’entraîneur espagnol de 60 ans serait tout proche de devenir le nouvel entraîneur d’Al-Ahli, selon les informations de Foot Mercato.

Un accord aurait été trouvé entre les différentes parties afin de permettre au technicien espagnol de prendre la succession de Matthias Jaissle. Les derniers détails seraient encore en cours de finalisation, tandis qu’une officialisation pourrait intervenir prochainement.

Si l’opération venait à être confirmée, Marcelino découvrirait pour la première fois le championnat saoudien. Il prendrait alors les commandes d’un club majeur de la Saudi Pro League, engagé dans une politique sportive ambitieuse et doté d’un effectif composé de plusieurs joueurs reconnus sur la scène européenne.

Un effectif composé de joueurs internationaux

À Al-Ahli, Marcelino pourrait notamment compter sur Riyad Mahrez, figure importante de l’effectif saoudien. Le club compte également dans ses rangs Francisco Trincão et Enzo Millot, deux joueurs cités parmi les éléments de son groupe.

L’arrivée de l’ancien entraîneur de l’OM constituerait un nouveau signal de l’attractivité du championnat saoudien auprès des techniciens européens. Après avoir principalement construit sa carrière en Espagne, Marcelino s’apprêterait ainsi à ouvrir un nouveau chapitre loin de la Liga.

Aucune annonce officielle n’a toutefois encore confirmé sa nomination. Le dossier reste donc suspendu à la finalisation des derniers éléments évoqués par les informations publiées.

Un passage très court et douloureux à l’OM

Pour les supporters de l’Olympique de Marseille, le nom de Marcelino reste associé à un épisode particulièrement bref. Arrivé sur le banc marseillais à l’été 2023, le technicien espagnol avait quitté ses fonctions quelques mois seulement après sa nomination.

Son passage sur la Canebière avait été marqué par un contexte tendu et une expérience écourtée. Malgré la brièveté de son aventure à Marseille, son parcours ne se résume pas à cet épisode.

Avant et après son passage à l’OM, Marcelino a construit une carrière solide dans le football espagnol. Son expérience et sa connaissance de la Liga lui ont permis de diriger plusieurs clubs importants du championnat.

Un entraîneur expérimenté et reconnu en Espagne

Au cours de sa carrière, Marcelino s’est notamment illustré à Valence, à l’Athletic Club et à Villarreal. Ces différentes expériences lui ont permis de bâtir un palmarès et de s’imposer comme l’un des entraîneurs espagnols les plus expérimentés de sa génération.

Son éventuelle arrivée à Al-Ahli marquerait néanmoins un changement majeur dans son parcours. Après de nombreuses années passées sur les bancs espagnols, il se tournerait vers un nouveau championnat et un environnement sportif différent.

Pour l’ancien coach de l’OM, cette opportunité pourrait représenter une nouvelle étape après son départ de Villarreal. Pour Al-Ahli, la possible nomination de Marcelino offrirait l’arrivée d’un entraîneur expérimenté, habitué à travailler dans des clubs de haut niveau.