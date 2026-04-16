Mercato ex OM : Clap de fin pour Gignac ?

À 40 ans, André-Pierre Gignac approche sans doute de la fin de son aventure avec les Tigres. L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille pourrait ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026. Une page importante du football mexicain et marseillais est en passe de se tourner.

Une fin annoncée avec les Tigres

Arrivé en 2015 au Mexique après son départ de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac s’est imposé comme une véritable légende des Tigres de Monterrey. En plus de dix ans, l’attaquant français a empilé des statistiques impressionnantes : 438 matchs disputés, 222 buts inscrits et 57 passes décisives. Un rendement qui l’a placé parmi les joueurs les plus marquants de l’histoire du club mexicain.

Mais selon les informations du journaliste Willie González, la direction des Tigres n’envisagerait pas de prolonger le contrat de son buteur historique. Une décision qui, si elle se confirme, marquerait un tournant majeur dans la stratégie sportive du club. À 40 ans, Gignac arrive logiquement en fin de cycle, même s’il continue d’apporter son expérience et son sens du but.

Une reconversion possible au club

Si l’avenir de André-Pierre Gignac comme joueur semble s’inscrire en pointillé, une autre voie pourrait rapidement s’ouvrir. Le club mexicain n’exclurait pas de lui proposer un rôle différent, en dehors des terrains. Une manière de conserver une figure emblématique, respectée aussi bien par les supporters que par le vestiaire.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais cette perspective s’inscrit dans une logique de continuité. L’empreinte laissée par Gignac au Mexique dépasse largement le cadre sportif, tant son influence a marqué la Liga MX ces dernières années.

Un parcours marqué par Marseille

Avant de devenir une icône au Mexique, André-Pierre Gignac s’est construit en France. Formé notamment au FC Lorient, passé par Pau et Toulouse, il a surtout marqué les esprits sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Malgré des débuts compliqués sous les ordres de Didier Deschamps, l’attaquant a su renverser la tendance pour devenir un élément clé de l’attaque olympienne. Avec 77 buts en 188 matchs, il a laissé une trace durable dans la mémoire des supporters marseillais.

Un lien toujours fort avec l’OM

Aujourd’hui encore, Gignac reste très attaché à l’Olympique de Marseille. Depuis le Mexique, il continue de suivre attentivement les performances du club phocéen. Un attachement qui ne s’est jamais démenti malgré la distance et les années.

Pour autant, un retour à Marseille ne semble pas à l’ordre du jour, que ce soit comme joueur ou dans un autre rôle. La fin probable de sa carrière de footballeur pourrait donc se vivre loin de la Canebière, mais avec un héritage intact.

À l’heure où son avenir s’éclaircit, André-Pierre Gignac s’apprête peut-être à refermer l’un des chapitres les plus marquants de sa carrière. Une trajectoire singulière, entre Ligue 1 et Liga MX, qui aura définitivement marqué son époque.