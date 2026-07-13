Mercato ex OM : convoité en Premier League, il pourrait rapporter gros au club !

Arrivé à l’été 2024 de Norwich, Jonathan Rowe a eu une aventure marseillaise contrastée entre des débuts plutôt intéressants et l’épisode de sa bagarre avec Adrien Rabiot. L’ailier anglais a rejoint Bologne l’été dernier et pourrait, en cas de départ, rapporter jusqu’à 4.5M d’euros à l’OM.

Des débuts intéressants…

Tout avait pourtant bien commencé. Recruté à l’été 2024 en provenance de Norwich City (Angleterre), Jonathan Rowe s’impose très vite comme l’un des grands espoirs du projet marseillais version De Zerbi. Le 22 septembre 2024, à Lyon, l’ailier anglais entre dans l’histoire du club en quelques secondes : alors que l’OM évolue à dix depuis la 5e minute et que Rayan Cherki vient d’égaliser pour l’OL à la 93e, Rowe surgit à la 95e minute pour enrouler une frappe magnifique du droit et offrir une victoire complètement folle aux siens (3-2). Un but qui restera comme l’un des symboles de cette saison 2024-2025, et qui installe immédiatement le jeune Anglais comme un chouchou du Vélodrome.

La suite se révèle pourtant bien plus compliquée. Progressivement relégué au rôle de remplaçant dans la rotation offensive marseillaise, Rowe peine à confirmer sur la durée malgré une saison globalement correcte (28 apparitions, 3 buts en Ligue 1 en 2024-2025). Mais c’est au tout début de l’exercice suivant que son aventure phocéenne bascule définitivement. Le 15 août 2025, après une défaite à Rennes (0-1) lors de la première journée de Ligue 1, une violente altercation éclate dans le vestiaire marseillais. Selon les versions données depuis par Rowe lui-même, tout serait parti d’un accrochage avec Gerónimo Rulli avant qu’Adrien Rabiot n’intervienne, la situation dégénérant alors en échange de coups entre les deux hommes. La sanction est immédiate : les deux joueurs sont mis à pied puis placés sur la liste des transferts, précipitant leur départ de l’OM en l’espace de quelques jours seulement.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Bologne, le nouveau départ réussi…

Direction l’Italie donc, où Rowe s’engage avec le FC Bologne le 24 août 2025 pour un contrat courant jusqu’en 2029, contre un montant avoisinant les 17 à 19,5 millions d’euros selon les sources. Le début de son aventure en Serie A n’est pas immédiat : le temps de s’acclimater à son nouvel environnement, l’Anglais met plusieurs semaines à trouver sa place dans le onze rossoblu.

Mais la mayonnaise finit par prendre. Rowe enchaîne les prestations solides sur l’aile gauche bolognaise, inscrivant son premier but en Serie A en mars 2026 face à Hellas Vérone, avant de multiplier les statistiques intéressantes tout au long de la saison : autour de 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, avec notamment un but décisif dans le temps additionnel face à Naples qui n’est pas sans rappeler son coup d’éclat contre l’OL. De quoi faire grimper sa cote sur le marché des transferts, certains évaluateurs italiens estimant désormais sa valeur marchande autour de 25 à 50 millions d’euros, contre 17 millions déboursés à peine un an plus tôt.

Vers un retour en Angleterre ?

Cette saison réussie n’est évidemment pas passée inaperçue outre-Manche. Plusieurs clubs de Premier League surveillent aujourd’hui de près la situation de l’ailier anglais, à commencer par Chelsea, qui aurait multiplié les contacts ces derniers jours avec l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité d’un transfert. Aston Villa, Galatasaray et Fenerbahçe figureraient également parmi les prétendants, mais c’est bien le club londonien qui semble aujourd’hui le plus actif dans ce dossier, avec des montants évoqués entre 38 et 45 millions d’euros selon les sources.

Pour l’OM, cette possible envolée n’est pas totalement anodine : lors du transfert vers Bologne, Pablo Longoria avait pris soin de négocier un pourcentage à la revente, de l’ordre de 10 %. De quoi transformer un feuilleton qui s’était terminé dans la douleur en une source de plus-value inattendue pour les caisses marseillaises, si le dossier venait à se concrétiser cet été.

Reste à savoir si Bologne, privé de compétition européenne la saison prochaine, résistera longtemps face à une offre XXL venue d’Angleterre. Et pour l’OM, spectateur presque malgré lui de cette success story qui s’est écrite loin de la Canebière, le feuilleton a un tout autre enjeu : grâce au pourcentage à la revente négocié par Pablo Longoria au moment du transfert vers l’Italie, un possible départ de Rowe vers la Premier League pourrait bien transformer un été 2025 vécu dans la douleur en jolie surprise comptable pour l’été 2026. De quoi, qui sait, adoucir un peu le souvenir de cette bagarre qui avait tant fait parler dans le vestiaire du Roazhon Park…

Paul Laffisse