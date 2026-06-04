Mercato ex OM : de flop à serial buteur, il pourrait filer en en Turquie !

Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023, Luís Suárez aurait trouvé un accord contractuel avec Fenerbahçe, même si l’opération est encore loin d’être finalisée.

Ancien attaquant de l’OM, Luís Suárez pourrait prochainement découvrir un nouveau championnat. D’après les dernières informations, le buteur colombien est parvenu à un accord sur les conditions personnelles de son futur contrat avec Fenerbahçe.

Le joueur aurait été séduit par le projet porté par Hakan Safi, candidat à la présidence du club stambouliote. Toutefois, malgré cette avancée significative, le dossier reste soumis à plusieurs conditions avant de pouvoir être bouclé.

La première concerne justement l’élection présidentielle de Fenerbahçe. L’arrivée de Suárez dépendrait directement du résultat du scrutin à venir et de l’éventuelle victoire du projet soutenu par Hakan Safi.

🚨 EXCL: Luís Suárez has now reached an agreement on personal terms with Fenerbahçe project backed by presidential candidate Hakan Safi. Move remains conditional on the outcome of the club’s presidential election in the coming days — and agreement on fee with Sporting CP. pic.twitter.com/KBUrI2qe6M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Le Sporting CP doit encore donner son feu vert

Au-delà de l’accord trouvé avec le joueur, les dirigeants turcs doivent également parvenir à un terrain d’entente avec le Sporting CP, où évolue actuellement l’ancien Marseillais.

Les discussions entre les deux clubs devraient désormais porter sur le montant de l’indemnité de transfert. Tant qu’aucun accord n’est trouvé sur cet aspect, l’opération ne pourra pas être finalisée.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2022, Luís Suárez n’avait jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot olympien avant de poursuivre sa carrière à l’étranger. Malgré ce passage mitigé sur la Canebière, l’attaquant colombien a su rebondir et attirer à nouveau l’attention sur le marché des transferts.

À l’heure actuelle, Fenerbahçe apparaît comme la destination la plus probable pour l’ancien joueur de l’OM. Reste désormais à savoir si les conditions politiques du club turc et les négociations avec le Sporting CP permettront de transformer cet accord de principe en transfert définitif.