Mercato ex OM : Une opportunité en PL pour Chancel MBemba ?

Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards de la RDC, s’apprête à tourner la page olympienne. Son contrat avec l’OM arrive à expiration en juin 2025, après une saison sans la moindre minute de jeu, et des tensions persistantes avec la direction marseillaise l’ont placé sur la touche dès l’été 2024

Durant cette période compliquée, Mbemba a été écarté du groupe professionnel en octobre 2024, précédant une suspension, avant de revenir au sein du centre d’entraînement en octobre, sans jamais renouer avec le terrain . Pourtant élément incontournable de la défense olympienne depuis 2 ans le solide défenseur a été mis de côté suite à une mésentente sur son transfert vers l’Arabie Saoudite, la gourmandise de l’ancien joueur du FC Porto n’a pas du tout été apprécié…

Les enchères sont ouvertes pour MBemba

Libre de tout engagement depuis le 30 juin 2025, le défenseur de 30 ans se retrouve en position de force sur le marché. De nombreuses pistes s’ouvrent à lui, notamment en Ligue 1 où Brest voit en lui une pièce maîtresse pour encadrer sa défense, et en Premier League où Nottingham Forest le surveille de près .

Nottingham Forest envisage de faire revenir Chancel Mbemba en Premier League ! 🇨🇩👀 Le capitaine des Léopards est disponible en transfert libre après la fin de son contrat à Marseille. pic.twitter.com/h7Zkqd3z0o — Mamabet (@MamabetOfficiel) June 21, 2025

Un salaire élevé mais une expérience cruciale

Bien que Mbemba ait la réputation d’avoir un salaire conséquent, son profil intéresse encore plusieurs clubs . Son entourage entretient le suspense, précisant qu’il n’a “pas reçu la moindre offre concrète“, et que son contrat terminé ouvre un champ de négociations plus favorable . Par ailleurs, le défenseur reste un pilier pour la sélection congolaise, cumulant 95 sélections , et son leadership est un atout de poids pour les clubs en quête d’expérience, en France ou en Angleterre .