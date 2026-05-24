Mercato ex OM : Exfiltré en janvier, il se retrouve en mauvaise posture !

L’ancien gardien remplaçant de l’Olympique de Marseille, Ruben Blanco, traverse une période délicate quelques mois seulement après son départ du club marseillais. Arrivé à Gérone en janvier dernier pour relancer sa carrière, le portier espagnol n’a finalement jamais joué en Liga et voit désormais son avenir s’assombrir après la relégation du club catalan.

Une aventure express loin de l’OM

Recruté par l’OM à l’été 2022 en provenance du RC Celta de Vigo, Ruben Blanco avait surtout occupé un rôle de doublure sur la Canebière. Barré par la concurrence dans les cages marseillaises, le gardien espagnol n’avait jamais réussi à s’imposer durablement dans la hiérarchie olympienne.

Libéré par l’Olympique de Marseille en janvier 2026, le joueur de 30 ans avait rapidement trouvé un point de chute du côté de Girona FC. Le club espagnol lui avait proposé un contrat de courte durée afin d’apporter de l’expérience à son effectif pour la seconde partie de saison en Liga.

Mais cette tentative de relance a rapidement tourné court. Malgré son arrivée en cours de saison, Ruben Blanco n’a disputé aucune rencontre de championnat avec Gérone. Resté cantonné à un rôle secondaire, l’ancien portier de l’OM n’a jamais réussi à obtenir du temps de jeu dans un contexte sportif de plus en plus compliqué pour la formation catalane.

La relégation de Gérone complique encore son avenir

La situation s’est encore assombrie à l’issue de la 38e et dernière journée de Liga. Au terme d’un scénario tendu dans la lutte pour le maintien, Gérone a officiellement été relégué en deuxième division espagnole.

Cette descente fragilise automatiquement l’avenir de plusieurs joueurs de l’effectif, dont celui de Ruben Blanco. Sans la moindre apparition en Liga depuis son arrivée et avec un contrat de seulement quelques mois, l’ancien gardien de l’OM va désormais devoir se trouver un nouveau projet pour relancer une carrière en perte de vitesse.

À 30 ans, le portier espagnol se retrouve ainsi dans une situation délicate après une expérience manquée loin de Marseille, où il avait au moins conservé une certaine stabilité au sein du groupe olympien.