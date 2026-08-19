Mercato ex OM : exfiltré en janvier, il se retrouve sans club…

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Pol Lirola est toujours à la recherche d’un nouveau défi. Libre depuis son départ de l’Hellas Vérone, le latéral espagnol de 29 ans suscite plusieurs intérêts en Italie, en Espagne et en Argentine, selon Foot Mercato.

Plusieurs clubs suivent Lirola

La carrière de Pol Lirola est à nouveau à un tournant. À 29 ans, l’ancien latéral de l’OM est libre de tout contrat depuis son départ de l’Hellas Vérone.

Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs formations se sont positionnées ou surveillent sa situation. Des clubs de Serie B ainsi que des équipes de deuxième division espagnole s’intéresseraient notamment à son profil. Des clubs argentins auraient également pris des renseignements.

En attendant de trouver un nouveau point de chute, Lirola s’entraîne individuellement en Italie. Toujours selon Foot Mercato, le joueur serait prêt à étudier les différentes opportunités qui pourraient se présenter, avec toutefois une préférence pour une poursuite de carrière dans le championnat italien.

Un passage contrasté à Marseille

Pol Lirola avait rejoint l’Olympique de Marseille lors de la deuxième partie de la saison 2020-2021 sous la forme d’un prêt en provenance de la Fiorentina. Ses premiers mois convaincants avaient ensuite conduit le club marseillais à le recruter définitivement.

La suite s’était révélée plus irrégulière. Le latéral espagnol avait ensuite été prêté à Elche puis à Frosinone avant de revenir à Marseille.

Lors de son dernier passage à l’OM, il avait notamment trouvé le chemin des filets au Groupama Stadium face à l’OL, lors d’une victoire marseillaise 3-2.

Après avoir quitté définitivement Marseille en janvier 2026 pour rejoindre l’Hellas Vérone, Lirola se retrouve donc aujourd’hui libre. Son avenir pourrait encore s’écrire en Italie, sa destination privilégiée à ce stade.