Mercato ex OM : exfiltré pour 10 M€, ce jeune talent en vaut déjà trois fois plus !

Parti de l’OM en février dernier, Darryl Bakola est en train de confirmer tout le potentiel entrevu à Marseille. Le milieu de terrain de 18 ans, vendu à Sassuolo pour environ 10 millions d’euros plus 2 M€ de bonus, serait désormais valorisé autour de 30 M€ par le club italien. La Juventus, l’AS Roma et plusieurs formations anglaises suivraient déjà son évolution de très près.

Darryl Bakola avait quitté Marseille après avoir exprimé sa frustration concernant son temps de jeu. L’OM et Sassuolo avaient alors trouvé un accord autour de 10 M€ plus 2 M€ de bonus.

Depuis, le jeune Français a progressivement trouvé sa place en Serie A. Cette saison, il compte déjà 6 apparitions toutes compétitions confondues et 2 passes décisives avec Sassuolo.

Une valeur qui explose en Italie

Selon le Corriere dello Sport, la valeur de Bakola aurait déjà grimpé jusqu’à environ 30 millions d’euros. Le quotidien italien souligne que plusieurs recruteurs de Premier League sont venus l’observer récemment et ont été séduits par sa puissance, ses accélérations et sa vision du jeu.

La Juventus surveille également le dossier de près pour les prochains mercatos. Le club turinois avait déjà placé le nom du milieu de Sassuolo sur sa liste de joueurs suivis.

La Juventus, la Roma et l’Angleterre à l’affût

Bakola pourrait donc rapidement devenir l’un des dossiers chauds du marché italien. Le Corriere dello Sport évoque une concurrence importante, notamment venue d’Angleterre, qui pourrait encore faire monter les enchères.

Pour l’OM, l’évolution de son ancien jeune talent sera forcément observée avec attention. Quelques mois seulement après son départ, sa valeur théorique aurait déjà triplé, preuve de la vitesse à laquelle Bakola est en train de franchir les étapes.

Le départ de Darryl Bakola vers Sassuolo avait été officialisé début février.

Retrouvez également toute l’actualité des anciens joueurs de l’OM.