Mercato ex OM : Fabrizio Romano confirme pour Aubameyang !

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à tourner une nouvelle page dans sa longue carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, généralement très bien informé sur le marché des transferts, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille va être libre de tout contrat cet été. Son aventure avec Al Qadsiah, promu en Saudi Pro League, touche à sa fin.

L’international gabonais et le club saoudien sont, selon Romano, “prêts à se séparer d’un commun accord”. Le motif de cette rupture est clair : Al Qadsiah ambitionne de recruter un attaquant plus jeune, alors que Aubameyang souhaite encore relever un dernier défi professionnel.

Après une saison convaincante à l’OM, où il a marqué les esprits par son efficacité devant le but et son professionnalisme, Aubameyang avait choisi l’Arabie saoudite pour un nouveau chapitre, mêlant compétitivité et contrat lucratif. Mais malgré des prestations honorables, l’orientation sportive du club saoudien semble le pousser vers la sortie.

🚨🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang, set to be available as free agent this summer.

Understand Al Qadsiah and Auba are prepared to part ways on mutual consent as Saudi Pro League side want to bring in a younger striker.

Aubameyang, opportunity available with many clubs on alert. pic.twitter.com/bBNZNTGfGz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025