Mercato ex OM : Fabrizio Romano confirme pour Ismaël Bennacer !

Prêté à l’Olympique de Marseille puis au Dinamo Zagreb ces derniers mois, Ismaël Bennacer devrait poursuivre sa carrière au Qatar. Selon Fabrizio Romano, le milieu international algérien est tout proche de résilier son contrat avec l’AC Milan avant de s’engager avec Al Shamal.

L’avenir d’Ismaël Bennacer semble désormais se dessiner loin de l’Europe. D’après Fabrizio Romano, l’international algérien est sur le point de quitter définitivement l’AC Milan. Le spécialiste du mercato indique qu’une résiliation à l’amiable entre le joueur et le club lombard est en passe d’être finalisée.

🚨🇶🇦 Ismael Bennacer, set to leave AC Milan on mutual contract termination and sign at Al Shamal Sports Club. Qatari side working on final details to get the deal done this week. 🇩🇿 pic.twitter.com/Oh9ByYjpqe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Toujours selon Fabrizio Romano, Al Shamal Sports Club travaille actuellement sur les derniers détails de l’opération afin de conclure l’arrivée du milieu de terrain dans les prochains jours.

Une relance qui n’a jamais vraiment eu lieu

Après plusieurs saisons marquées par des blessures, Ismaël Bennacer n’est jamais parvenu à retrouver sa place au sein de l’effectif milanais. Son prêt à l’Olympique de Marseille n’avait pas débouché sur un transfert définitif, le club phocéen ayant choisi de ne pas lever son option d’achat à l’issue de son passage.

La saison suivante, le joueur avait été prêté au Dinamo Zagreb dans l’espoir de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière. Mais cette expérience n’a pas permis au milieu algérien de s’imposer durablement ni de convaincre l’AC Milan de le réintégrer dans son projet sportif.

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Une nouvelle étape au Qatar

Selon Fabrizio Romano, la solution trouvée passe désormais par un départ définitif vers le championnat qatari. Al Shamal est en discussions avancées avec le joueur et les derniers détails du dossier sont en cours de finalisation.

Si l’opération est officialisée dans les prochains jours, Ismaël Bennacer mettra ainsi un terme à son aventure avec l’AC Milan, où il évoluait depuis 2019. Ce départ marquerait également une nouvelle orientation dans la carrière de l’ancien Marseillais, qui tenterait de retrouver de la stabilité après plusieurs saisons compliquées sur le plan sportif.