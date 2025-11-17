Mercato ex OM : Gros rebond pour Mattéo Guendouzi ?

Alors que la Lazio traverse une période délicate en Serie A, l’avenir de Mattéo Guendouzi semble de plus en plus incertain. L’ancien milieu de l’OM, arrivé à Rome pour franchir un cap après son expérience marseillaise, voit sa situation se dégrader depuis l’automne. Ses prestations sont critiquées en Italie, et son profil, pourtant apprécié lors de ses débuts, n’apporterait plus les garanties attendues par le staff laziale. Selon la presse italienne, un départ dès le mercato hivernal est désormais une véritable possibilité.

D’après les informations publiées par Il Messaggero, Guendouzi ne manque pas de pistes pour se relancer. Plusieurs clubs de Premier League auraient manifesté un intérêt concret : Sunderland, Aston Villa et Newcastle suivraient de près son évolution et auraient placé son nom sur leurs listes de recrutement. L’international français conserve ainsi une belle cote en Angleterre, pays où il s’était révélé sous les couleurs d’Arsenal.

Guendouzi, un intérêt croissant en Premier League… et un grand d’Italie à l’affût

Matteo Guendouzi 🇫🇷 passe dans une période compliquée à la Lazio. Un départ autour de 25/30M€ est aujourd’hui possible, notamment en Premier League 💸 (🗣️@ilmessaggeroit) pic.twitter.com/63A5nDlAtb — Gazzett’Azzurri🇮🇹 (@GazzettAzzurri) November 14, 2025



Mais l’information la plus marquante vient de la Serie A. Le site italien Calcioblog affirme en effet que l’Inter Milan surveille attentivement le dossier. Le club lombard, engagé sur plusieurs fronts et toujours à la recherche d’options fiables au milieu, verrait en Guendouzi une opportunité de marché si la Lazio décidait finalement de s’en séparer.

La direction laziale, elle, aurait fixé un tarif situé entre 25 et 30 millions d’euros pour envisager une vente. Une somme cohérente avec le statut du joueur, lié au club jusqu’en 2028. Toutefois, Il Messaggero indique que Maurizio Sarri n’a pas encore tranché. L’entraîneur italien serait réticent à renforcer un concurrent direct en cas de départ vers un club de Serie A, ce qui pourrait compliquer un potentiel transfert à l’Inter.

Arrivé en 2023, Guendouzi a tout de même disputé 103 matchs, inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives sous le maillot de la Lazio. Des statistiques solides qui témoignent d’une intégration initialement réussie, mais qui ne suffisent plus aujourd’hui à dissiper les doutes sur son avenir.

Alors que le mercato hivernal approche, l’ancien Olympien pourrait devenir l’un des dossiers chauds du marché. Reste à savoir si la Lazio ouvrira réellement la porte, et si un grand d’Italie s’engouffrera dans la brèche.