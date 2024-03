Mercato ex OM : Igor Tudor prévient déjà la Lazio

A peine arrivé à la Lazio de Rome, Igor Tudor a donné un entretien à la chaîne de télévision du club et s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussés à y signer.

Igor Tudor n’avait pas repris de club depuis son départ de l’OM. Le coach croate signe finalement à la Lazio de Rome après le départ de Sarri et retrouve un certain Mattéo Guendouzi qu’il a connu à Marseille. L’entraîneur a expliqué au média du club la raison pour laquelle il a rejoint la Lazio… Cependant, il prévient : cela ne sera pas une tâche aisée et il lui faudra du temps.

Ce n’est pas facile de succéder à un entraîneur avec un certain type de football, il faudra un temps d’adaptation — Tudor

« Pourquoi ai-je accepté ce défi ? Il n’y a pas de motivation, la Lazio est un club prestigieux que tout le monde veut, que tout entraîneur aimerait entraîner. Il y a des joueurs forts, une base de supporters spéciale. Faire partie de ce club et de cette ville, c’est un tout. De l’extérieur, j’ai toujours eu le sentiment qu’il s’agissait d’un club où l’on pouvait réussir, d’une manière simple, comme une famille. Ce club joue toujours un rôle important. (…) Il faut se mettre au travail, parce que ce n’est pas facile de succéder à un entraîneur avec un certain type de football, il faudra un temps d’adaptation. Mais il y a un groupe sain, qui s’applique, c’est à moi de transmettre les idées que j’ai dans la tête. Je pense que nous serons rapides »

⚽️ Igor Tudor, le nouvel entraîneur de la Lazio Rome, s’est confié sur son choix de rejoindre l’écurie italienne en cours de saison. ⬇️ https://t.co/J9FgfMmWzd — Onze Mondial (@OnzeMondial) March 20, 2024

Deux marseillais ciblés par Tudor ?

Tout juste arrivé à la Lazio, l’ex entraîneur de l’OM Igor Tudor aurait déjà ciblé 2 joueurs marseillais pour le mercato estival ! En effet, le capitaine olympien Valentin Rongier et Chancel Mbemba intéresseraient le technicien Croate.