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Mercato ex OM : Ismaïla Sarr vers Liverpool ? Marseille pourrait toucher un joli bonus…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Ismaila SARR of Marseille celebrates his goal during the UEFA Europa League match between Olympique de Marseille and Shakhtar Donetsk at Orange Velodrome on February 22, 2024 in Marseille, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Ismaïla Sarr pourrait être l’un des gros dossiers de cette fin de mercato. Selon Fabrizio Romano et Foot Mercato, Liverpool s’intéresse sérieusement à l’ancien attaquant de l’OM, alors que Crystal Palace réclamerait au moins 60 millions d’euros. Une opération qui pourrait aussi profiter financièrement à Marseille, qui disposerait de 10 % sur la plus-value d’une future revente.

Liverpool avance sur Ismaïla Sarr

Après une saison 2025-2026 très réussie avec Crystal Palace, Ismaïla Sarr pourrait changer de dimension cet été. Selon Foot Mercato, Liverpool aurait fait de l’international sénégalais une priorité offensive et des discussions seraient déjà engagées. Fabrizio Romano a également relayé l’intérêt des Reds pour l’ancien joueur de l’OM.

À ce stade, aucune offre officielle de Liverpool n’aurait toutefois encore été transmise à Crystal Palace. Le club londonien réclamerait au moins 60 millions d’euros pour laisser partir son attaquant de 28 ans.

Sarr reste sur une saison très prolifique avec 21 buts toutes compétitions confondues, dont 9 en Conference League. Il a également inscrit 4 buts avec le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026.

L’OM pourrait récupérer 10 % de la plus-value

Ce dossier intéresse directement l’Olympique de Marseille. Lors du départ de Sarr vers Crystal Palace, l’OM aurait conservé 10 % sur la plus-value réalisée lors d’un futur transfert. Il ne s’agit donc pas de 10 % du montant total de la prochaine vente, mais bien de 10 % de la différence entre le prix payé par Crystal Palace et celui obtenu lors de sa revente.

 


Si Liverpool venait à répondre aux exigences annoncées de Crystal Palace, Marseille pourrait ainsi récupérer une somme supplémentaire non négligeable de l’ordre de 4M€.

Avant l’arrivée de Liverpool dans le dossier, Galatasaray s’était également rapproché d’un accord contractuel avec le Sénégalais, selon Foot Mercato. Mais la perspective de rester en Premier League et de rejoindre les Reds pourrait désormais peser lourd.

À ce stade, aucun accord entre Liverpool et Crystal Palace n’est annoncé, mais le dossier Sarr pourrait aussi devenir une bonne nouvelle financière pour l’OM en cas de transfert important.

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