Mercato ex OM : La cote de Ndiaye explose, Manchester City prêt à passer à l’action ?

Son passage à Marseille n’avait pas totalement convaincu. Deux ans plus tard, Iliman Ndiaye pourrait pourtant rejoindre l’un des plus grands clubs du monde.

Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, Manchester City suivrait avec attention la situation de l’ancien attaquant de l’OM en vue du mercato estival. Une ascension spectaculaire pour l’international sénégalais, qui semble avoir trouvé sa pleine mesure en Premier League.

Everton a relancé sa carrière

Lorsque Ndiaye quitte Marseille à l’été 2024 pour rejoindre Everton, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur sa capacité à s’imposer dans le championnat anglais. La réponse n’a pas tardé.

Auteur d’une saison solide sous les couleurs des Toffees, le Sénégalais a enchaîné les prestations convaincantes. En Premier League, il a disputé 32 rencontres et participé directement à neuf buts grâce à un bilan de six réalisations et trois passes décisives.

Au-delà des statistiques, c’est surtout sa progression dans le jeu qui impressionne. Plus mature, plus régulier et capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, Ndiaye est devenu l’un des éléments les plus importants d’Everton.

Une valeur qui explose

Recruté par Everton pour environ 18 millions d’euros, Ndiaye a considérablement augmenté sa valeur en seulement deux saisons. Aujourd’hui, le site spécialisé Transfermarkt l’estime à 55 millions d’euros.

Une progression fulgurante qui illustre parfaitement la trajectoire ascendante de l’ancien Marseillais. De joueur en quête de confirmation à l’OM à cible potentielle de Manchester City, Iliman Ndiaye pourrait bien être l’une des surprises du prochain mercato.