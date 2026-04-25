Mercato ex OM : la vision inquiétante de Gasperini concernant Robinio Vaz !

Arrivé récemment en Italie après son passage à l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz voit son adaptation déjà scrutée de près. Selon la presse italienne, son entraîneur ne le jugerait pas encore prêt pour le plus haut niveau. Une projection qui interroge sur son développement.

Vaz, une évolution à suivre…

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz, fait déjà parler de lui en Italie. Transféré lors du dernier mercato hivernal, le jeune joueur poursuit son apprentissage loin de la Ligue 1, dans un contexte différent et réputé plus exigeant tactiquement.

D’après les informations du quotidien italien la Repubblica, son entraîneur Gian Piero Gasperini aurait une vision claire de sa progression. Le technicien italien estime que le joueur doit encore franchir plusieurs étapes avant de prétendre à une place durable au plus haut niveau.

Gasperini temporise pour la progression du joueur

Selon la même source, Gian Piero Gasperini considère que Robinio Vaz “devrait faire deux années en Serie B” avant d’être prêt pour la Serie A. Une déclaration qui traduit une volonté de gestion progressive, fréquente dans le football italien pour les jeunes profils en développement.

Ce positionnement souligne les exigences du football transalpin, où l’aspect tactique et la maturité priment souvent sur le potentiel brut. Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, cela implique un passage potentiellement prolongé à l’échelon inférieur, loin de la lumière immédiate de la Serie A.

Pour Gasperini, Robinio Vaz, débarqué de l’#OM l’hiver dernier, “devrait faire deux années en Serie B” avant d’être prêt pour la #SerieA (Repubblica) pic.twitter.com/zo0IbVEMk3 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) April 25, 2026



Pour l’OM, ce type d’évolution est également observé de près. Le club marseillais, engagé dans une politique de valorisation des jeunes talents, pourrait suivre attentivement la trajectoire de son ancien attaquant, dont la progression reste un indicateur important de son travail de formation et de recrutement.

À ce stade, aucun autre élément officiel n’a été communiqué par le club ou le joueur lui-même concernant cette projection.