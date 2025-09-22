Mercato ex OM : Le Bayern vise cet éphémère flop marseillais ?

Le mercato pourrait bien offrir un nouveau point de croisement entre l’Olympique de Marseille et le Bayern Munich. Après Daniel Van Buyten, Franck Ribéry, Bixente Lizarazu, Luiz Gustavo ou encore Bouna Sarr, un autre joueur passé par le club phocéen pourrait rejoindre le géant bavarois.

Arrivé à l’OM à l’été 2023, Renan Lodi n’aura porté le maillot olympien que quelques mois. En janvier 2024, le club marseillais l’avait transféré à Al-Hilal, en Arabie Saoudite, contre 23 millions d’euros. Le latéral gauche brésilien, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’aura donc pas laissé un souvenir impérissable sur la Canebière, où son passage a été jugé comme un flop en raison de prestations irrégulières et d’un départ prématuré.

🚨🇧🇷 Renan Lodi left Saudi after his legal representative told Al Hilal that his valid contract is terminated. “In the past weeks, I tried to reach a friendly solution with Hilal but I received no response”. “My lawyer told me I cannot be deprived of practicing my profession”. pic.twitter.com/argDP9DDQw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2025

Renan Lodi, de l’OM, puis l’Arabie Saoudite vers une possible renaissance en Bavière ?

Selon les informations du média britannique 90 Min, le Bayern Munich suit désormais sa situation de très près. Et pour cause : le joueur vient de rompre son contrat avec le club saoudien. L’information a été confirmée il y a peu par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, qui précise que Renan Lodi est désormais libre de tout engagement. Une aubaine pour les clubs européens en quête d’un latéral gauche d’expérience.

Le Brésilien, qui compte plusieurs sélections avec son équipe nationale, attire donc de nouveau l’attention en Europe. Mais si l’intérêt du Bayern Munich semble réel, la question salariale pourrait compliquer les discussions. En effet, Renan Lodi percevait environ 6 millions d’euros annuels lors de son passage en Saudi Pro League, un niveau de rémunération difficile à égaler en Europe.

Reste à savoir si le club bavarois et l’ancien joueur de l’OM parviendront à trouver un terrain d’entente. Un éventuel accord permettrait au défenseur de relancer sa carrière au plus haut niveau, dans un championnat compétitif, après une parenthèse saoudienne qui aura tourné court.

