Mercato ex OM : le drôle de rebond de Benjamin Mendy !

Benjamin Mendy avait tenté de se relancer à Lorient après son procès en Angleterre. Après une saison correct, le club est descendu en Ligue 2, le latéral vient de retrouver un club !

Le FC Zürich vient d’annoncer l’arrivée du champion du monde français Benjamin Mendy, ancien latéral de l’OM et de l’AS Monaco. « Le FC Zürich recrute le champion du monde français Benjamin Mendy », déclare officiellement le club helvétique. Le défenseur de 30 ans, reconnu pour ses qualités physique et offensives, rejoint l’équipe avec effet immédiat.

Mendy en Suisse !

✍🏾 𝐃𝐞𝐫 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨̈𝐬𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐖𝐞𝐥𝐭𝐦𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐲 Der 30-jährige französische Verteidiger Benjamin Mendy wechselt per sofort zum FC Zürich. Er kommt vom FC Lorient zum Stadtclub und hat… pic.twitter.com/2akq4CRnqM — FC Zürich (@fc_zuerich) February 11, 2025



Après un passage moyen au FC Lorient, Mendy a signé un contrat valable jusqu’en 2026, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière. Les supporters attendent avec impatience de découvrir le talent de l’ancien latéral, dont l’expérience dans des clubs prestigieux apporte une valeur ajoutée considérable à l’équipe. « Il arrive au club de la ville en provenance du FC Lorient et a signé un contrat jusqu’en 2026 », ajoute la direction, confirmant ainsi une nouvelle ère prometteuse pour le FC Zürich. Les supporters espèrent vivement un succès durable et une compétitivité accrue très rapidement.