Mercato ex OM : Lucas Perrin file en Ligue 2 !

Le défenseur central de 27 ans s’engage pour deux saisons, plus une en option, avec les Canaris. Un renfort d’expérience pensé pour accompagner le club dans son objectif de retour immédiat en Ligue 1.Le FC Nantes a officialisé, ce mercredi, l’arrivée de Lucas Perrin. Libre de tout contrat après son passage au Sporting Gijón, en deuxième division espagnole, le défenseur central s’engage avec les Canaris jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire en option. Il portera le numéro 5 dans l’effectif dirigé par Michel Der Zakarian.

Un parcours forgé par la Ligue 1 et l’Europe

Formé à l’Olympique de Marseille, où il a disputé ses premiers matchs professionnels, Lucas Perrin a ensuite construit l’essentiel de sa carrière en Ligue 1 du côté du RC Strasbourg, où il a passé trois saisons marquantes aux côtés de Frédéric Guilbert et Ibrahima Sissoko. Au total, le défenseur de 1,87 m comptabilise 169 matchs de Ligue 1 entre Marseille et Strasbourg : un vécu du championnat qui pèsera lourd dans le vestiaire nantais.

Depuis son départ de Strasbourg, Perrin a enchaîné les expériences à l’étranger : passages à Hambourg en Allemagne, au Cercle de Bruges en Belgique, puis au Sporting Gijón en Espagne la saison dernière. Un parcours européen qui a renforcé sa polyvalence et son endurance face à des championnats exigeants, avant son retour en France.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’expérience comme moteur de la remontée

Dans un effectif nantais qui a récemment perdu Nicolas Cozza parti libre, tandis qu’un départ de Tyler Tati, courtisé, n’est pas exclu. L’arrivée de Lucas Perrin répond avant tout à un besoin de stabilité et de leadership en défense centrale. Reconnu pour son engagement sur le terrain et sa capacité à aller au duel, le nouveau Canari apporte un profil rugueux et expérimenté, taillé pour la rugosité d’un championnat de Ligue 2 où chaque match pèse dans la course à la montée.

Le FC Nantes, déterminé à retrouver rapidement l’élite, mise sur ce type de recrue : un joueur qui connaît déjà la pression de la Ligue 1 et saura transmettre cette expérience à un groupe en reconstruction. À 27 ans, Perrin arrive avec la maturité nécessaire pour endosser un rôle de cadre, sans pour autant être en fin de carrière un équilibre rare sur le marché des joueurs libres.

Reste à savoir si cette solidité défensive suffira à elle seule à relancer les ambitions nantaises, ou si d’autres renforts seront nécessaires pour donner à Michel Der Zakarian les moyens de son objectif de remontée immédiate.

Après plusieurs saisons passées loin des terrains français, Lucas Perrin retrouve un championnat qu’il connaît bien, mais dans un contexte inédit pour lui : celui d’un cadre censé porter un projet de reconquête. Une nouvelle responsabilité qui dira beaucoup de sa capacité à passer un cap dans sa carrière.

Paul Laffisse