Mercato : Luis Henrique déjà poussé vers la sortie et proposé à … l’OM !

Recruté pour 23 millions d’euros après une saison réussie à l’OM, Luis Henrique vit un début d’aventure compliqué à l’Inter Milan. Moins d’un an après son arrivée, le club italien chercherait déjà à s’en séparer. Proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 — dont Marseille —, l’ailier brésilien n’a pour l’instant trouvé aucun point de chute, selon les informations de Foot Mercato.

Brillant avec l’OM la saison dernière (9 buts, 10 passes décisives), Luis Henrique était arrivé en Lombardie avec le statut de révélation. Mais la réalité a été tout autre : l’ailier ne totalise que 211 minutes en Serie A, 13 minutes en Ligue des Champions et figure seulement au 20e rang des temps de jeu de l’effectif interiste.

Même lors de la Coupe du Monde des Clubs, où il avait débuté la saison avec 154 minutes jouées, son impact n’a pas convaincu Cristian Chivu.

Presse italienne sceptique, confiance du coach en berne

La Gazzetta dello Sport pointe désormais un joueur jugé trop peu influent. Symbole de ce manque de confiance : Chivu a récemment préféré aligner Carlos Augusto, un défenseur, à son poste plutôt que Luis Henrique. Une décision qui en dit long sur la hiérarchie actuelle.

Face à cette situation, l’Inter aurait activement cherché une solution. Toujours selon Foot Mercato, Luis Henrique a été proposé à Monaco, Lyon… et même à l’OM.

Mais aucun club n’a souhaité avancer, refroidi par son rendement récent et probablement par son salaire.

Un dossier chaud pour le mercato d’hiver

L’Inter aimerait régler le cas rapidement afin d’alléger son effectif et relancer financièrement le dossier. À l’approche du mercato hivernal, Luis Henrique pourrait redevenir une opportunité pour certains clubs en quête de dynamisme offensif.

Pour l’heure, son avenir reste totalement ouvert.