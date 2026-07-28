Mercato ex OM : Malgré un départ compliqué, il lâche, “Marseille, c’est le top du club français” !

Deux ans après son passage sous les couleurs de l’OM, Jordan Veretout garde un attachement profond au club marseillais. L’ancien milieu de terrain olympien a confié qu’il aurait aimé poursuivre l’aventure sur la Canebière, tout en saluant l’atmosphère unique du Stade Vélodrome et le soutien des supporters. Désormais à Al-Arabi, l’international français n’exclut pas un retour en Europe à l’issue de son contrat.

Jordan Veretout garde un lien fort avec l’OM

Passé par l’OM entre 2022 et 2024, Jordan Veretout conserve des souvenirs très positifs de son expérience marseillaise. Lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube Charlii – Parlons Sport, l’ancien milieu de terrain olympien a évoqué avec émotion son passage dans la cité phocéenne.

« Marseille, franchement, j’ai passé deux belles saisons. J’aurais aimé y rester. C’est quelque chose à vivre de jouer à Marseille dans ce Vélodrome en feu. Nous, on a eu des belles soirées quand même. C’est sûr qu’on aurait pu mieux faire, mais c’est un club qui restera gravé dans mon cœur. »

Au-delà du terrain, Jordan Veretout a également rappelé que son histoire avec Marseille dépasse le cadre sportif. « J’ai mon fils qui est né là-bas, on a tous adoré cette vie. Je leur souhaite le meilleur pour cette saison. Ils méritent mieux, nos supporters. J’espère que ça le fera. Mais franchement, Marseille, c’est le top. C’est le top du club français. »

Un retour en France motivé par l’OM et l’équipe de France

L’ancien joueur de l’AS Roma est également revenu sur les raisons qui l’avaient poussé à rejoindre l’OM après cinq saisons passées en Italie.

« C’était un challenge. Je voulais revenir en France après cinq saisons en Italie. C’était le club qui me correspondait le mieux. J’avais envie de me remontrer aux Français. Il y avait une Coupe du monde aussi où je pouvais être sélectionné. Au final, ça l’a fait. C’était le moment pour revenir en France. »

Jordan Veretout a toutefois reconnu une frustration sportive. Selon lui, l’effectif marseillais avait les moyens de viser un trophée.

« Malheureusement, je pense qu’on aurait pu essayer de remporter ce titre qui aurait fait du bien à tout le peuple marseillais. On n’a pas réussi, mais je pense qu’il le mérite. C’est à eux de faire une très bonne saison cette année et je pense que ça va le faire. Marseille restera dans mon cœur et j’y repasserai de temps en temps. »

Une nouvelle vie épanouissante au Qatar

Après son départ de l’OM, Jordan Veretout a rejoint l’OL pour une saison avant de s’engager avec Al-Arabi, au Qatar, où il évolue désormais.

Le milieu de terrain assure s’être rapidement adapté à son nouvel environnement.

« Ça se passe très bien. Je me suis adapté au championnat. La vie est idéale là-bas pour ma famille, mes enfants, pour tout. C’est un bel endroit pour vivre. Tout le monde se sent bien, c’était le plus important. Niveau foot, je m’épanouis, je prends du plaisir. Pour ma part, ça se passe très bien, donc très content d’avoir fait ce choix-là. J’espère que je vais enchaîner sur une très bonne deuxième saison. »