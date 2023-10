Mercato ex OM : Marcelino va déjà reprendre un banc? Il impose ses conditions !

Après sa démission de l’Olympique de Marseille, Marcelino pourrait déjà reprendre du service ! D’après les informations d’Orgullo de Nervión, le coach espagnol aurait des contacts avec le FC Séville.

José Luis Mendilibar n’est plus être l’entraîneur du FC Séville ! Le club sévillan envisagerait de faire signer un nouveau coach et d’après le média espagnol Orgullo de Nervión, Marcelino serait bien l’option principale pour le remplacer. Seulement, l’ancien coach marseillais aurait imposé ses conditions : une sécurité de son emploi pour installer son projet en 2/3 ans. Une ambiance de travail sereine. Des renforts pour lutter pour les premières places dans le championnat espagnol.

Un retour de Marcelino Garciá Toral devient l’option principale pour le poste d’entraîneur Il demande : – Une sécurité pour un projet de 2-3 ans

– Une ambiance de travail sereine

– Des renforts pour lutter pour les premières places @Orgullo_Nervion pic.twitter.com/H1TvN3S7nQ — Sevilla FC France 🇫🇷 (@SevillaFCFrance) October 9, 2023

Il faut qu’ils refassent une prépa

« Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Harit est en train de trouver une place et c’est intéressant puisque c’est quand même un joueur de ballon et est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c’est un peu faiblard. Ce n’est pas très convaincant ce que propose l’OM, affirme Daniel Riolo sur RMC. Il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pendant la prépa. Je pense qu’ils ont fait une prépa en pensant au dernier tour de barrage, estimant ça passerait pour le premier tour parce que c’était du beurre et que c’était fin août qu’il fallait être là. Tout a été chamboulé parce que l’entraîneur ne trouvait pas la formule, l’équipe qui s’est fait sortir tout de suite, donc le contrecoup mental. Et là ils arrivent et sont rincés. Il faut qu’ils refassent une prépa, mais je ne sais pas quand ils vont pouvoir la refaire. Il va y avoir le break des matchs internationaux »