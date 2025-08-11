Mercato Ex OM: Mathieu Valbuena signe un nouveau contrat !

À 40 ans, Mathieu Valbuena n’a pas encore totalement raccroché les crampons. L’ancien international français, légende de l’OM et figure respectée du football européen, fait son retour à l’Olympiakos… mais dans un rôle inédit.

Un come-back en D2 grecque

Valbuena évoluera désormais avec la réserve du club du Pirée, engagée en deuxième division grecque. Une étape symbolique qui marque la dernière ligne droite de sa carrière professionnelle. Plus qu’un simple renfort sur le terrain, il apportera son expérience et son sens du jeu à de jeunes coéquipiers en quête de progression.

Une transition vers l’après-football

Ce retour s’inscrit dans un projet plus large : préparer sa reconversion. Proche du staff, « Petit Vélo » pourrait, à terme, occuper un rôle d’encadrement ou de formateur au sein du club où il a brillé de 2019 à 2022. Son sens du leadership et sa popularité auprès des supporters en font un atout précieux pour l’institution grecque.

La fin d’une carrière exceptionnelle

Révélé à l’Olympique de Marseille, Valbuena a porté le maillot de l’équipe de France à 52 reprises et connu des expériences variées à l’étranger, en Russie, en Turquie et en Grèce. Son retour à l’Olympiakos ressemble à un dernier tour de piste, avant de tourner définitivement la page d’une carrière marquée par le talent, la combativité et la passion.

A lire aussi: Mercato OM : ça va bouger !