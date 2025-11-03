Mercato ex OM : Maurice confirme, “on est en discussion avec les agents de Clauss…”

Alors que Jonathan Clauss traverse une nouvelle zone de turbulences à Nice, son directeur sportif Florian Maurice a pris la parole ce dimanche sur le plateau de Ligue 1+ pour clarifier la position du club. Mis à l’écart du groupe professionnel depuis deux rencontres, l’ancien latéral de l’OM se retrouve à nouveau au centre d’une polémique, moins d’un an après son départ de Marseille.

Depuis le début de saison, l’OGC Nice alterne le bon et le moins bon. Capable de battre Lille, Lyon ou encore Rennes, le Gym reste irrégulier et pointe actuellement à la 8e place du classement de Ligue 1. Mais au-delà des résultats, c’est la gestion du cas Clauss qui fait beaucoup parler sur la Côte d’Azur.

Nice cherche une issue rapide au dossier Clauss

Arrivé durant l’été 2024 après un transfert en provenance de l’OM, Jonathan Clauss n’a pas été convoqué par son entraîneur lors des deux derniers matches. Officiellement, il ne s’agit pas d’une blessure, mais d’une mise à l’écart décidée par le staff. Frustré de ne pas avoir pu rejoindre le Bayer Leverkusen l’été dernier, le joueur de 33 ans aurait, selon plusieurs sources internes, affiché un comportement jugé non professionnel.

Face aux rumeurs, Franck Haise a déjà tenté d’apaiser la situation samedi sur BeIN Sports. « On cherche des solutions, a avancé Florian Maurice au micro du diffuseur. Évidemment, c’est une situation qui est délicate, mais elle est aussi délicate pour Jonathan que pour nous. On est en discussion avec ses agents pour essayer de trouver des solutions. On a fait une offre de prolongation avec nos moyens du moment également. L’idée est qu’il puisse revenir, parce que c’est un garçon dont on a besoin, au moins jusqu’à la fin de la saison, puisqu’il est sous contrat, jusqu’à la fin de la saison minimum », a expliqué le coach niçois, appelant à la patience et au dialogue.



Un message confirmé par Florian Maurice ce dimanche : « On cherche des solutions. Évidemment, c’est une situation délicate, autant pour Jonathan que pour nous. On est en discussion avec ses agents pour essayer de trouver un accord. L’idée, c’est qu’il puisse revenir, car on a besoin de lui au moins jusqu’à la fin de la saison », a confié le directeur sportif du Gym.

Toujours sous contrat jusqu’en juin 2025, Clauss pourrait donc être réintégré prochainement, si les échanges aboutissent. Mais alors que le mercato hivernal approche, l’avenir du défenseur français reste plus que jamais incertain.