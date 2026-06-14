Mercato Ex OM : Milan a fixé le prix de Rabiot !

À peine un an après son arrivée à l’AC Milan, Adrien Rabiot pourrait déjà faire parler de lui sur le marché des transferts. L’international français, recruté l’été dernier après son passage à l’Olympique de Marseille, conserve une belle réputation en Serie A et attire déjà l’attention de plusieurs cadors italiens.

Selon les informations de Calcio Mercato, Naples surveillerait de près la situation du milieu de terrain de 31 ans. Un intérêt qui n’a rien d’anodin. Le champion d’Italie entretient notamment un lien indirect avec Rabiot à travers Massimiliano Allegri, grand admirateur du joueur et artisan majeur de son arrivée à Milan il y a un an.

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Si les Rossoneri continuent officiellement de compter sur l’ancien Marseillais, la porte ne serait toutefois pas totalement fermée à un départ. Toujours selon le média italien, aucun joueur ne serait considéré comme intransférable dans le cadre de la réorganisation actuellement menée par la direction milanaise.

Milan aurait même déjà fixé ses conditions. Pour laisser partir Rabiot, le club lombard réclamerait environ 20 millions d’euros. Une somme qui permettrait aux Rossoneri de réaliser une confortable plus-value sur un joueur recruté pour près de 10 millions d’euros seulement l’été dernier.

Du côté de Naples, aucune offensive concrète n’a encore été lancée. Les dirigeants napolitains étudieraient le dossier avec prudence, notamment en raison de l’âge du joueur, qui fêtera bientôt ses 32 ans.

Une chose est certaine : l’avenir d’Adrien Rabiot pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus suivis du mercato italien dans les semaines à venir.