Mercato ex OM : Ounahi proche d’un transfert… plusieurs millions à venir pour l’OM !

Le futur transfert d’Azzedine Ounahi pourrait offrir une rentrée d’argent bienvenue à l’Olympique de Marseille. Selon Mundo Deportivo, le PSV Eindhoven a formulé une offre officielle à Gérone pour le milieu marocain. L’OM suivra forcément ce dossier de près puisqu’il disposerait de 30 % sur une future revente.

Le PSV passe à l’action pour Ounahi

Un an après avoir quitté l’OM pour rejoindre Gérone, Azzedine Ounahi pourrait déjà changer de club. Selon Mundo Deportivo, le PSV Eindhoven négocie actuellement avec la formation espagnole et aurait déjà transmis une offre officielle pour l’international marocain.

Le club néerlandais serait aujourd’hui l’option la plus sérieuse pour le joueur de 26 ans. Le montant de la proposition n’a pas filtré, mais il serait inférieur à la clause libératoire fixée à 25 millions d’euros.

L’OM peut espérer une belle rentrée d’argent

Ce dossier intéresse directement Marseille. Lors du transfert d’Ounahi à Gérone pour 6 millions d’euros en 2025, L’Équipe avait indiqué que l’OM avait négocié 30 % sur une future revente. Si cette clause s’applique bien au montant total de la revente, une opération à 20 millions d’euros pourrait par exemple représenter théoriquement 6 millions d’euros pour Marseille. À 25 millions, cela pourrait atteindre 7,5 millions d’euros.

Le montant exact dépendra toutefois des modalités précises de la clause et du prix final négocié entre Gérone et le PSV.

Sportivement, Ounahi sort d’une saison correcte en Liga avec 5 buts et 3 passes décisives en 24 matchs.

Dans le contexte financier actuel de l’OM, où chaque rentrée d’argent compte, un transfert de l’ancien milieu marseillais vers Eindhoven pourrait donc offrir un coup de pouce non négligeable à la direction olympienne.