Mercato ex OM : Pablo Longoria lance un recrutement ambitieux à River Plate ! 5 noms évoqués !

À peine nommé directeur sportif de River Plate, Pablo Longoria prépare déjà un mercato d’envergure. L’ancien président de l’OM veut bâtir un effectif compétitif en s’appuyant sur son expertise reconnue du recrutement.

Un nouveau défi majeur après l’OM

Après six années passées à l’Olympique de Marseille, dont plusieurs comme président, Pablo Longoria a officiellement été nommé directeur sportif de River Plate fin avril 2026.

Le dirigeant espagnol, désormais en Argentine, aura un rôle central dans l’organisation sportive du club. Il est chargé de superviser le recrutement, la gestion de l’effectif professionnel, mais aussi le développement global de la structure sportive.

Selon les informations de Foot Mercato, Longoria s’est rapidement mis au travail dès sa prise de fonction, accompagnant déjà le groupe lors d’un déplacement en Copa Sudamericana.

Un mercato ambitieux déjà en préparation

Spécialiste du mercato, Pablo Longoria entend rapidement imposer sa patte à River Plate. Toujours selon Foot Mercato, plusieurs profils expérimentés et internationaux sont étudiés pour renforcer l’effectif.

Parmi les pistes évoquées figurent notamment des joueurs confirmés passés par l’Europe, avec l’objectif de mêler expérience et compétitivité immédiate. Le média cite des cibles potentielles comme Nicolás Otamendi, en fin de contrat à Benfica, ou encore Ángel Correa, actuellement sous contrat avec les Tigres.

D’autres profils sont également étudiés, à l’image de Mauro Arambarri ou Giovanni Simeone, dans une logique de structuration d’un effectif capable de performer à la fois en championnat et sur la scène continentale.

Enfin, la situation du jeune talent Franco Mastantuono, déjà vendu au Real Madrid, est également suivie, notamment dans l’optique d’un éventuel prêt.