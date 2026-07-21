Mercato ex OM : Pavard veut inverser la tendance !

Le passage de Benjamin Pavard à l’Olympique de Marseille restera comme l’un des paris ratés du dernier mercato estival marseillais. Prêté par l’Inter Milan à l’été 2025 avec une option d’achat fixée à seulement 15 M€, le champion du monde 2018 espérait relancer sa carrière sous le soleil phocéen. Un an plus tard, le constat est sans appel : l’essai n’a pas été transformé, ni pour l’OM, ni pour le joueur lui-même.

Une saison marseillaise à oublier

Arrivé sur la Canebière en septembre 2025 avec l’étiquette de champion du monde 2018 et une expérience internationale forgée au Bayern Munich puis à l’Inter, Benjamin Pavard devait apporter de l’expérience et de la stabilité à une défense marseillaise en quête de solidité. Sous les ordres successifs de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye, le Français n’a pourtant jamais vraiment réussi à s’imposer comme un cadre indiscutable du dispositif olympien.

Les chiffres traduisent cette saison en demi-teinte : avec 27 matchs de Ligue 1 disputés et un seul but inscrit et deux passes décisives, ses statistiques parlent d’elles-mêmes. Sur l’ensemble des compétitions, le bilan reste tout aussi modeste, avec une poignée de passes décisives à son actif malgré un temps de jeu conséquent. Au-delà des statistiques brutes, ce sont surtout certaines prestations qui ont marqué les esprits pour de mauvaises raisons, comme cette rencontre catastrophique face à Lens à l’issue de laquelle le défenseur avait publiquement présenté ses excuses aux supporters marseillais, ou encore une simulation controversée contre le Sporting qui avait fait grincer des dents une partie du Vélodrome.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Pavard se bat pour rester en Lombardie

Face à cette situation délicate, le défenseur ne compte pas se laisser abattre. Selon les informations relayées par le journaliste italien Nicolò Schira, Pavard cherche activement à convaincre la direction de l’Inter ainsi que l’entraîneur Cristian Chivu de lui accorder une “nouvelle chance” pour la saison 2026-2027. Une démarche qui traduit la volonté du joueur de rebondir au sein d’un club qu’il connaît déjà, plutôt que de se lancer dans une nouvelle aventure incertaine.

Benjamin #Pavard wants to stay at #Inter and is pushing to convince Marotta, Chivu and Ausilio to have a new chance with Nerazzurri during the season 26/27. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 20, 2026

Le problème, c’est que les touches concrètes se font rares. Une piste en Ligue 1, du côté du LOSC, avait circulé récemment, mais elle paraît difficilement crédible : le club nordiste, tout juste troisième de Ligue 1 la saison passée, semble mal positionné pour absorber un salaire annuel évalué à 6,5 M€. D’autres pistes évoquées en Allemagne ou en Angleterre n’ont, elles non plus, débouché sur rien de concret.

Un retour à Marseille définitivement exclu

Du côté de l’OM, le dossier Pavard appartient déjà au passé. Alors que le club phocéen doit composer avec des finances toujours dans le rouge et une masse salariale à alléger drastiquement, l’hypothèse d’un retour du défenseur, même sous une autre formule, n’est absolument pas à l’ordre du jour. Une manière aussi de tourner définitivement la page d’un pari qui n’aura pas porté ses fruits, et de recentrer les efforts marseillais sur d’autres priorités du mercato, entre départs à finaliser et jeunes talents à intégrer.

Reste à savoir si Benjamin Pavard parviendra à convaincre ses dirigeants milanais de lui offrir cette nouvelle chance qu’il réclame, ou si le champion du monde 2018 devra se résoudre à trouver un point de chute loin de l’Italie pour relancer une carrière aujourd’hui à la croisée des chemins.

Au-delà du sort de Pavard, ce dossier illustre aussi les limites d’une stratégie de recrutement basée sur les grands noms en fin de cycle. Pour l’OM, l’échec de ce prêt vient renforcer, par contraste, la logique désormais privilégiée par Grégory Lorenzi : miser sur des profils plus jeunes, moins coûteux et davantage en phase avec le projet sportif du club, plutôt que de parier sur des joueurs expérimentés dont l’intégration reste incertaine. Reste à voir si cette leçon tirée de l’aventure Pavard influencera durablement les choix marseillais lors des prochains mercatos, dans un club où chaque pari financier compte désormais double.

Paul Laffisse