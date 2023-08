Mercato ex OM : Payet, ça se bouscule (et même en Ligue 1) !

Dimitri Payet a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille lors d’une conférence de presse le 21 juillet après huit saisons et demie passées au club de 2013 à 2015 et de 2017 à 2023. L’ancien numéro 10 marseillais est toujours en quête d’un nouveau club. L’Arabie Saoudite reste une alternative tandis que son nom est revenu en Ligue 1.

Après 326 matchs joués à l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023 et 78 buts, Dimitri Payet, en larmes, faisait ses adieux à son club de toujours de toujours. S’il aura un rôle à l’OM après la fin de sa carrière, il ne souhaite pas raccrocher les crampons tout de suite. »Ça va être une parenthèse d’un, deux ou trois ans. Le corps décidera », expliquait le meneur de jeu lors d’une conférence de presse tenue pour lui.

Pas d’offre ferme mais la possibilité de rejouer en Ligue 1?

🚨toujours pas d’offre ferme pour Dimitri Payet depuis son départ de l’OM. L’🇸🇦 reste toujours une possibilité tandis que son nom est revenu en L1. Une expérience dans un championnat moins huppé que le Big 5 européen est possible également.

Depuis son départ de Marseille il y a 2 semaines, Payet ne s’est pas exprimé publiquement. Selon Sébastien Denis, rédacteur en chef de Foot Mercato, la possibilité de rejoindre l’Arabie saoudite reste envisageable. Même si le fait d’être privé d’une grande partie de sa famille et d’évoluer dans un contexte totalement opposé paraissait compliqué pour le réunionnais, le développement du championnat saoudien avec l’arrivée de nombreuses stars du football et un salaire très élevé pourrait finalement convaincre le joueur. Payet estime « avoir encore du plaisir à donner à certaines personnes » et « aimerait continuer à jouer au football, retrouver du plaisir« .

Le média évoquait il y a quelque temps le potentiel intérêt du Stade Rennais pour l’ancien international français. Un ultime challenge dans un championnat européen de moindre envergure serait également une autre alternative pour Dimitri Payet.