Mercato Ex OM : Quand un ancien marseillais conseille la nouvelle recrue du PSG !

Dans un entretien accordé à l’agence de presse TASS, l’ancien attaquant de l’OM Dimitri Sychev a conseillé la nouvelle recrue du PSG, Safonov.

Le PSG a commencé son recrutement et cela devrait débuter avec l’arrivée d’un jeune gardien russe : Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Ancien joueur de l’OM qui a connu la Ligue 1, Dimitri Sychev a donné quelques conseils à son compatriote dans un entretien accordé à l’agence de presse TASS.

Le plus important est d’apprendre la langue et de s’adapter à l’équipe

« Je pense que le transfert de Safonov au PSG est une excellente publicité pour le niveau de notre championnat et de nos meilleurs joueurs. Marseille et le PSG sont des ennemis pour toujours, comme on dit, je ne peux qu’aider. Des conseils ? Le plus important est d’apprendre la langue et de s’adapter à l’équipe. Là-bas, tout est créé pour le football. Il vous suffit de vous montrer. Safonov, bien sûr, correspond au niveau du PSG et du championnat de France, je pense qu’il a de bonnes chances de devenir numéro 1. »

Conceição vs Villas Boas à Porto… un ancien du PSG à la manœuvre ?

Alors que la presse portugais évoque des tensions entre le nouveau président du FC Porto, André Villas Boas et Sergio Conceicao, le journaliste de France Info Julien Froment confirme la piste de l’ancien adjoint Vitor Bruno pour remplacer l’ancien coach du FC Nantes. L’ancien DS du PSG serait actif en coulisses. « André Villas Boas a peut-être fait une passe décisive à l’OM. Il souhaite résilier le contrat de Sergio Conceição pour mettre à sa place, son adjoint Vitor Bruno. Antero Henrique est à la manœuvre… »

Selon Record , Vítor Bruno pourrait devenir le prochain entraîneur du FC Porto. L’ancien bras droit de Sérgio Conceição est une cible importante sur la liste des noms envisagés par André Villas-Boas. Après 13 saisons comme adjoint de Sérgio Conceição, l’entraîneur de 41 ans est en fin de contrat avec Porto et il était annoncé à l’étranger. Record précise que ce choix n’a pas du tout plus à Sérgio Conceição a quitté la table des négociation avec son nouveau président André Villas Boas quand il a appris que son ancien adjoint Vítor Bruno pourrait lui succéder. Se sent trahi et refuse de mettre fin à son contrat…