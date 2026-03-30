Mercato ex OM : Roberto De Zerbi a donné son accord ?

Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, Roberto De Zerbi pourrait rebondir très rapidement en Premier League. L’ancien entraîneur de l’OM serait en discussions avancées avec Tottenham pour devenir leur nouveau manager. Une nomination pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Une opportunité immédiate pour Roberto De Zerbi

D’après Nicolò Schira, Roberto De Zerbi a donné sa disponibilité pour prendre immédiatement les rênes de Tottenham Hotspur. Le club londonien serait confiant quant à l’issue des négociations, avec un contrat déjà prêt jusqu’en 2030 pour le technicien italien.

Cette information, relayée sur le compte X du journaliste italien, s’inscrit dans un contexte de réorganisation sur le banc des Spurs. Elle intervient aussi quelques mois après le passage de Roberto De Zerbi à la tête de l’OM, où son profil offensif et sa philosophie de jeu avaient suscité de fortes attentes.

Un nouvel enjeu après l’expérience à Marseille

Le potentiel engagement de Roberto De Zerbi avec Tottenham marquerait une nouvelle étape dans sa carrière, après son passage sur le banc de l’OM. Son nom reste associé à une approche de jeu ambitieuse, axée sur la possession et la construction depuis l’arrière.



Pour l’OM, cette actualité rappelle le récent passage du technicien italien, dont le projet n’a pas eu le temps de s’inscrire dans la durée. Du côté de la Premier League, Tottenham chercherait à s’appuyer sur un profil capable d’insuffler une identité forte.

À ce jour, aucune déclaration officielle de Roberto De Zerbi ou de Tottenham ne confirme ces informations. Seule la source du journaliste Nicolò Schira fait état de discussions avancées et d’un accord imminent.

L’évolution de ce dossier est attendue dans les prochaines heures.