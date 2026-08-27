Mercato ex OM : Robinio Vaz vers la premier League avec une belle plus value pour la Roma ?

Quelques mois seulement après son départ de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz pourrait déjà changer de club. Selon David Ornstein, journaliste de The Athletic, Hull City est proche d’un accord avec l’AS Roma pour accueillir l’attaquant de 19 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une opération que l’OM suivra avec attention puisqu’il possède un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente.

Un prêt à 2 M€ avec une option d’achat de 30 M€

Selon David Ornstein, Hull City avance sérieusement pour recruter Robinio Vaz, transféré de l’OM à l’AS Roma lors du dernier mercato hivernal.

Le club anglais travaille sur un prêt d’une saison moyennant 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Les discussions se poursuivent encore entre Hull City, la Roma et l’international français chez les jeunes afin de finaliser l’opération.

« Hull City proche d’un accord pour le transfert de Robinio Vaz en provenance de Roma. Proposition de prêt d’un an pour l’attaquant de 19 ans de l’AS Roma (frais de 2 M€) + option d’achat de 30 M€. Les négociations de HCAFC se poursuivent pour finaliser entre les clubs et avec l’international français des jeunes. »

L’OM conserve 10 % sur la plus-value

Le dossier présente également un intérêt financier pour l’Olympique de Marseille. L’OM avait vendu Vaz à la Roma pour 22 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus, tout en négociant 10 % sur une future plus-value.

Si Hull City venait à lever l’option d’achat de 30 millions d’euros, Marseille pourrait donc percevoir une somme supplémentaire. Son montant exact dépendrait toutefois de la base retenue pour calculer cette plus-value, notamment selon les éventuels bonus versés par la Roma dans le cadre du transfert initial.

À ce stade, il ne s’agit encore que d’un prêt avec option d’achat : l’OM ne toucherait donc pas automatiquement de pourcentage dès cet été. Mais le futur de Robinio Vaz restera forcément suivi de près à Marseille.